Vesna je prokomentarisala razvod njene koleginice Dragane Mirković i istakla da joj je jako žao.

- Mnogo mi je žao. Uvek mi je žao kad se rastura kuća, brak, ne znam koliko je to teško, kad je dotle moralo da dođe. Neće biti lako ni jednom, ni drugom, znam po sebi, to boli, to je zlo - rekla je Vesna, pa otkrila da li se čula sa pevačicom:

- Sa Draganom se nisam čula, neću da joj stajem na muku. Foto: TV Pink printskrin/Amidži Šou

Vesna je komentarisala je i razvod pevača Harisa DŽinovića, za koji je javnost saznala nekoliko dana ranije.

- I ovo sa Harisovim razvodom, ne znam šta je ovo, šta su poludeli svi - čudila se Vesna za "Blic".

BONUS VIDEO: