Dragana Mirković se razvodi od supruga Tonija Bijelića, posle čak 24 godine braka, o čemu bruji ceo region.

Pevačica je otkrila da nema novca zbog ulaganja u turneju humanitarnog karaktera, a priznaje da pomoć od još uvek zakonitog muža oko toga - nije imala.

- Još pre dve godine ja sam se odlučila na humanitarne koncerte. Prvo nisam htela da kažem da je humanitarno, želela sam da prodam te arene, znate kakvi su naši ljudi, to bude ono: "Jao, to joj je reklama", mislim, ne volim to. Kao da Dragana Mirković ne može da proda dve beogradske Arene... Mislim, Bože sačuvaj! To ako ne mogu, onda bolje da više ne pevam. Zli ljudi bi to iskoristili protiv mene. Tek kad je bilo prodato sve sam rekla da je kompletna turneja na Balkanu humanitarnog karaktera - kazala je Dragana Mirković na početku. Foto: ATA images

- Samo za Zagreb je cifra bila 20.000 evra. Organizator me je pitao koliko, rekla sam - duplo! Za Dom za dijecu. To je mojih 20.000 evra, ne od koncerata. Spremna sam na sve troškove! Nije bitno da li sad imam novca ili nemam. Nemam problem sa tim da li sam ja zvezda ili sam čistila danas ovde! To ne menja mene kao ličnost. To što ja radim može samo plus da mi bude - dodala je muzička zvezda.

- Trenutno nemam novca, sve je otišlo na humanitarne koncerte, to se lako dokaže. Keš trenutno je misaona imenica za mene. Niko mi ne pomaže, ni moj suprug! On smatra da je moja odluka da to bude humanitarno. Muškarci su tu malo hladniji. To ne menja stvari, ja sam rekla da će tako biti i tako će i biti - istakla je Dragana za 24sata.hr.

Dragana i Toni se više ne prate na mrežama, njega ne prati ni sin

Dragana i Toni se više ne prate na Instagramu, pa je jasno da ne žele jedno drugom da gledaju objave na ovoj društvenoj mreži. Foto: ATA images

Decu oboje prate na Instagramu, dok je poznato da su Manuela i Marko ostali u Austriji, gde žive ceo život, a da Toni sa novom izabranicom živi u Nemačkoj.

Otišla sa decom pod Ostrog

Dragana je dva dana pre nego što je objavila da se razvodi, sa svojim naslednicima posetila manastir Ostrog, odakle su se oglasili zajedničkom fotografijom, a na kojoj se pevačica trudila da deluje srećno, te nije skidala osmeh sa lica.

- Moj svet, moje svetinje - napisala je ona u opisu fotografije.

