Haris DŽinović, poznati pevač, otvorio je dušu o razvodu od Meline DŽinović, modne dizajnerke, o kojem ne prestaje da bruji javnost.

U velikom intervjuu koji je dao za emisiju "Scena" koja se emituje na "Blic" televiziji, Haris je u svojoj vili na Senjaku otvorio dušu, te otkrio niz intimnih detalja o kojima dosad javno nije pričao.

Ni u jednom trenutku Vas nije pozvala da pričate?

- Ma ne, nikad. Da je ona imala interes da sačuva brak, ja verujem da bi ga sačuvala. Bio sam raspoložen da živimo zauvek zajedno. Kao što kaže matičar, ostanite verni dok vas smrt ne razvoji i tako dalje. Držao sam se toga zaista principijelno, ne samo zato što je on to rekao, nego što sam takav čovek. Meni je dovoljna bila jedna žena. Foto: ATA images

Kajete li se što možda nešto niste uradili?

- Ne, jer je druga strana bila nespremna i nevoljna da popriča. To me je razočaralo i zato mi je lakše bilo. Ako se neko ne bori, šta će druga strana. Nije mi padalo napamet da je vučem za rukav.

Osećate li se iskorišćeno?

- Može to neko sa strane da kaže, ali možda mogu i ja, na izvestan način da. Bilo je tu iskorišćavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god hoćete. Nezahvalnost me je najviše bolela. Ako neko misli da je zahvalnost samo da kaže: “Hvala ti ljubavi”... To moraš i da pokažeš nekim delima. Ne mora sad u ekvivalentu, ako košta tašna 5000, da sada ona meni vrati poklonom u vrednosti od 5000. Možemo i kafu da popijemo, da kažeš ja ću platiti, to je sasvim dovoljno. Međutim, nije se to dešavalo i tu sam onako baš bio vrlo iznenađen. Foto: ATA images

Možemo da zaključimo da niste žalili ni dinara kada je ona bila u pitanju.

- Ne da nisam žalio dinara, nego sam davao više, kao američki Fort Knox zlatna rezerva.

Spomenuli ste ranije da je ona nekako sukcesivno počela da se iseljava iz kuće. Šta Vam je to ukazivalo? Foto: Petar Milošević

- Pa ne znam zašto razgovor nije usledio, to je jedna stvar. A druga, tek sad vidim da se radilo poprilično planski, da bi jednog dana jednostavno nestala, nije se javila nikome. Ajde što meni nije, ali nije ni deci. Da bi se saznalo kasnije gde je, šta je, kako je, ili s kim je. Na pet dana je nestala i nije se vratila. Video sam danima da je iseljavana garderoba i torbe, nakit...

