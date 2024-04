- Voleo je ljude, voleo je kolege, da se druži. Ja se sećam da kada smo snimali seriju "Porodično blago" da je on ponudio kolege, pokojnog Đošu (Bogoljuba Mitića) i Tiku Špicu (Predraga Smiljkovića) da borave kod njega gore u kući na Avali. To je pokazatelj te njegove širine, topline, gostoprimstva", rekla je Snežana Savić u emisiji "Prvi red".

Snežana Savić imala je samo reči hvale za Danila Lazovića, koji je preminuo 2006. godine

- Čovek koji je u sebi nosio mnogo čestitosti, mnogo topline, mnogo ljudskog. Nisam srela iskrenijeg, toplije, čestitije biće, čistije. On je čini mi se igrao ulogu u filmu "Laf u srcu". Mislim da je on to bio celog života, u svojoj duši - rekla je glumica.

BONUS VIDEO: