Voditeljka Jovana Joksimović u svojoj karijeri može da se pohvali mnogim uspesima koji je čine jednim od najprepoznatljivijih TV lica u Srbiji.

Kada je završila fakultet, uplovila je u voditeljske vode i to 2001. godine na BK televiziji gde je vodila emisije „Blokbaster“ i „Trejler“.

Ipak, javnosti je manje poznat podatak da je Jovana Joksimović od 12. godine trenirala rukomet i da je bila jedna od najuspešnijih u zemlji. Ona je bila na poziciji kapitena rukometnog kluba, a osim što je sa svojim timom osvajala trofeje, bila je proglašena tri godine zaredom za najbolju igračicu Srbije. Foto: Jutjub printskrin/K1 Televizija

- Rukomet sam trenirala osam godina. Kada su sve devojčice išle na ritmičku gimnastiku, balet, moje drugarice i ja smo izabrale rukomet. Radnički nam je bio blizu i tako smo iz radoznalosti počele da treniramo. Međutim, meni se to dopalo. Tada smo vodile život pravih sportista - pripreme dva meseca, dva puta dnevno treninzi, polagalo se mnogo nade u naš tim - Radnički. Tada sam imala deset kilograma više nego sada, tako da je bilo normalno da treniram neki sport, neženstven. Ali, kad je trebalo da se profesionalno bavim time, da potpišem ugovor koji me obavezuje nekoliko godina, prestala sam da treniram - rekla je jednom prilikom.

Jovana je, takođe, nedavno otkrila kako je počela da se bavi javnim poslom.

Foto: ATA images

- Baš sam nedavno razmišljala o tome kako se moja generacija danas i devojke od 20 do 30 godina možda i ne razumemo. U stvari to su žene kojima smo mi gradile taj put da danas ne znači ne, i da to neću i to ne moram je skroz okej. U moje vreme na tim počecima kad si mlad nemaš nikakva prava, ne ako si žensko nego i ako si muško. Volontiraš, gledaš u starije kao u boga i čekaš svojih 2 minuta slave. U tom smislu je potpuno drugačije, danas vi dođete u neku redakciju, dođe mlada osoba, dobije platu, stalno zaposlenje i prosto se dobro oseća. Prema ženama u novinarstvu je uvek vladala ta jedna stigma – „Šta ti znaš? , Ako si se lepo sredila to znači da nisi dovoljno pametna, što lepše izgledaš to ti je manji mozak. To je bio narativ koji je mene sačekao u medijima. Ja kada sam počinjala i bila je takva situacija da kada vodite jutarnji program na RTS-u da treba da nosiš malo šminke, meni su rekli da nisam krenula na maskenbal kada sam se sredila. To su sve stvari koji se mojim koleginicama, pa i vama i meni stavljaju na teret. Ja mislim da smo mi kroz RTS uspeli da napravimo tu estetiku drugačiju a to je da treba ljudi da se lepo srede i da to ne znači da nisi dovoljno pametan. Ja sam slučajno završila u medijima, bio je konkurs na BK gde sam se ja prijavila iz drugih razloga, a u stvari sam završila na televiziji. Stvarno volim ovaj posao, privilegija je da možeš danas da se baviš onim što voliš. Kada završim emisiju ja sam umorna, ali sam i srećna i provela sam se super. Uspela sam da obrađujem teme koje mene interesuju i da se lepo provedem, jer zamislite da se četiri sata dnevno dosađujem - rekla je za Blic.

