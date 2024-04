Dragana ističe da nema novca zbog organizovanja humanitarnih koncerata, oko čega, kako je pričala, Toni nije hteo da učestvuje.

- Moji roditelji mogu da sede kod kuće godinama unazad, ali i dalje rade oko imanja! Ja sam iz dobrostojeće porodice. Naučila sam, međutim, da mora da se radi - kazala je Dragana Mirković.

- Oni rade iako imaju ćerku Draganu Mirković, koja im omogućava da ne moraju da rade. Koliko puta im kažem: "Molim vas, nemojte neko da vas uslika, ispašće da vam ne dajem novac", ali nema šanse, to je u njima! - dodala je poznata pevačica za hrvatskih "24sata".

"Nisam kao moj suprug da pokazujem automobile"

Dragana, inače, priznaje da joj ono materijalno nikada nije bilo bitno.

- Možete da me vozite u Smartu, možete da me vozite, evo, u Majbahu, nebitno je, ja nisam taj tip uopšte, da mi je to nešto bitno... Zašto sve mora da bude glamur, kad može da bude nešto nostalgično... Nekad su svi vozili Stojadina, kasnije Juga, Fiću... Meni je to draže nego neki "vau" auto! Nikad nisam bila za to. Moj suprug je voleo tako kroz mene da pokazuje svoje automobile, ali ja nisam taj tip - istakla je ona za pomenut medij.

Dragana i Toni se više ne prate na mrežama, njega ne prati ni sin

Dragana i Toni se više ne prate na Instagramu, pa je jasno da ne žele jedno drugom da gledaju objave na ovoj društvenoj mreži.

Decu oboje prate na Instagramu, dok je poznato da su Manuela i Marko ostali u Austriji, gde žive ceo život, a da Toni sa novom izabranicom živi u Nemačkoj.

