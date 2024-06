Pevačica Rada Manojlović je na početku karijere u Grandu bila u romantičnoj vezi sa Milanom Stankovićem. Nakon nekoliko godina veze par je raskinuo, a Rada je stupia u vezu sa košarkaškim agentom Momirom Gajićem.

Rada je sama priznala da je zbog Momira ostavila pevača Milana Stankovića, a prljav veš iz njihove veze isplivao je tek posle raskida nakon tri godine zabavljanja. Foto: ATA images

U ispovesti nakon raskida Momir je poručio: “Rada je dokaz da ne treba biti sa pevačicom”, nakon čega se oglasila i ona:

- Sa bivšim dečkom raskinula sam pre pet i po meseci i ne bih mu dodatno poklanjala pažnju. Za mene je mrtav. Na tu priču bih stavila tačku, a on će ostati poznat kao bivši dečko Rade Manojlović Pored moje karijere, smetala nam je i daljina. U vezi je bilo i prelepih trenutaka, ali i daljina je učinila svoje. On živi i radi u Americi, a ja u Srbiji. Neko vreme smo uspevali da uskladimo obaveze i viđamo se, ali česta razdvojenost je presudila - rekla je Rada i osvrnula se i na to da je njegova sestra nikada nije prihvatila zato što je folk pevačica sa sela.

- Nikad me nije cenila ni poštovala. Mislila je da ih nisam dostojna, ja jedna obična folk pevaljka, i to sa sela. Kud ćeš gore! Ja sam njoj bila kriva što sam živa. Ona je kraljica, neka je živa i zdrava - otkrila je tada Rada za domaće medije.

(Blic)

