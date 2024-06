Naša velika zvezda Zdravko Čolić iza sebe ima blistavu muzičku karijeru na kojoj mogu da mu pozavide čak i velike svetske zvezde. On je otpevao veliki broj pesama, od kojih su mnoge postale vanvremenski hitovi, a "Hajde, hajde Jasmina" definitivno je jedan od njih.

Iako ga svi uvek kad ga čujemo pevamo, retko ko se zapitao ko je ta Jasmina o kojoj je mlađani Zdravko pevao pre više od 20 godina.

Ipak, jednom prilikom njegov kolega, Bajaga je ispričao priču kako je došlo do toga da ova pesma ugleda svetlost dana.

- Dok sam svirao u Čorbi, pisao sam tekstove za razne umetnike za koje je Bata pisao muziku, a jedan od njih je bio i Zdravko. Za Jasminu je to Čola već uradio sa Bregom... Dobijem kasetu gde neki... Ne mislim da je ukradena pesma, ali neko ko im je poslao pesmu peva na turskom. Peva jednu reč, dadadi, dadadi... Nisam znao šta će to da bude - ispričao je Bajaga u jednom potkastu, a onda je otkrio da i on i Zdravko Čolić znaju ženu kojoj je pesma posvećena.

- U 'Zajednici', koja je izdala taj album, sekretarica je bila Jasmina, dobro smo je poznavali, bila jako simpatična i prema meni i prema Čoli i svi su je voleli. Bila je vredna. Ona kaže: 'Nemam pesme o sebi' i sad sam kao... Ja sam rekla: 'Dobro, hajde, ajde Jasmina. Znam tvoj ukus ruževa. Crvi rade u krvi i ritam se ruši, a ti se praviš da si mi fin'. Odnesem Bregi i Brega kaže: 'Nisi normalan' - rekao je Bajaga.

Ova vanvremenska pesma objavljena je 1997. godine na Zdravkovom devetom studijskom albumu "Kad bi moja bila" i već na prvo slušanje postala je jedna od onih koje se pevaju u svim prilikama.

Kako je vreme odmicalo postalo je jasno da će biti hit, što se s ove vremenske distance od više od 25 godina sada jasno može i potvrditi.

