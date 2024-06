- Lepa Lukić je napustila "Balkansku". Davno je to bilo. Snimali smo u hotelu "Moskva". Tada se snimalo nedelju za nedeljom, po principu da ja to snimim u subotu, izmontiram uveče i ide nedeljom na TV-u. Lepa je došla, lepa kao lutka, u crnoj haljini, sa biserima, jer je znala da ide u emisiju koja ima jedan određeni nivo - prisetila se Vesna u emisiji "Život kao takav".

Foto:ATA images

- Divno smo pričale nekih 20-25 minuta. Ja sam onda krenula da joj postavim pitanje o tome što se štampa bavila njenim odnosom sa Silvanom Armenulić i to sam počela sa: "Štampa se vrlo često i vrlo nepravedno bavila...". Ona me je tu prekinula i rekla: "Slušaj, brate, da ti kažem, nije ti ovo emisija 'Od izvora dva kečića' nego 'Balkanskom ulicom', ne ide da to pitaš, mnogo si glupa žena!" - dodala je Dedićeva.

- Ja sam pokušala da joj objasnim i rekla sam: "Lepa, nisam ništa o kockanju htela da vas pitam", ali me je ona opet prekinula: "Znam ja šta si ti htela, glupa si voditeljka!". Ona je otišla, a ja nisam znala šta da radim jer nisam imala dovoljno materijala za celu emisiju - prisetila se voditeljka. Foto: ATA images

- Ja sam u odvjavi emisije rekla da mi je žao što je Lepa napustila emisiju i zbog toga je nastao skandal jer to se tada nije dešavalo. To je čak završilo i u "Utisku nedelje". Posle godinu dana smo se srele Lepa i ja, i ja sam se tu zbunila i kažem joj: "Lepa, ne znam šta da vam kažem" - dodala je Vesna.

- Lepa mi je na to odgovorila: "Ma, odlično je ispalo, svi su zapamtili tu emisiju!". Lepa mi je posle toga milion puta gostovala u emisiji. Mi se mnogo volimo - zaključila je Dedićeva.

Blic