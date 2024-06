Plod braka modne kreatorke i pevača jeste dvoje dece, ćerka Đina i sin Kan.

Kada su se razveli, Đina je posećivala majku u novom stanu na Novom Beogradu, a zatim je usledio obrt.

Đina je otpratila majku sa društvenih mreža, a onda su se pomirile na jednoj kafi:

Kan DŽinović je od samog početka uz oca, sa majkom čak i ne razgovara. Jednom prilikom govorila je o karakterima svoje dece:

- Drago mi je što Kan nije ekstravagantan kao Đina. Često čujem kako ljudi to govore, ali ja nemam problema sa decom. Nemam sada ovde drvo u koje da kucnem, ali presrećna sam u kakve ljude rastu. Istina je da su u uzrastu kada im je sve drugo draže, imaju svoj krug prijatelja, svoja interesovanja, stoga se ja trudim da ne savetujem. Povremeno nešto dobacim, čisto da to imaju u vidu. Nije ovo vreme kakvo je nekad bilo. Učim se da zaćutim i budem strpljiva, jer verujem da se deca roditeljima vrate u 20-im. Ne mogu da kažem da imamo svađe i neslaganja, zaista su oboje vrlo dobri, stoga ih i Hari pušta da ostanu u gradu do kada žele - navodila je ona.

- Jako sam srećna što nijedno od njih dvoje nije poželelo da se bavim modom ili muzikom. Drago mi je što traže svoj put. Kan je u sportu, Đina pak razmišlja o fakultetu, a počela je da radi i neke kampanje, sa čim se ja nisam u početku složila, ali kada sam videla koliku joj to sreću pričinjava, koliko je vredna, nisam mogla ništa drugo do da je podržim - dodala je Melina ranije za "Stori".

