Mediji su brujali o tome kako su se Kristijanove majka i sestra protivile ovoj vezi, što glumca nije nateralo da odustane od ljubavi.

Štaviše, on je prekinuo kontakt sa majkom i sestrom i čvrsto rešio da mu i deca znaju srpski jezik.

Sandra Blažić četiri godine je starija od Kristijana, a njena je porodica šezdesetih emigrirala u Ameriku iz tadašnje Jugoslavije.

- Sve u životu dugujem njoj. Ona je posebna i snažna žena - rekao je Kristijan Bejl u jednom intervjuu.

Priča o tome kakosu se glumac i njegova supruga upoznali liči na scenario holivudske romantične komedije.

Kristijanov mentor nakon dolaska u Holivud bila je Vinona Rajder koja mu je pomogla da dobije angažman u filmu "Little Woman" iz 1994. u kojem je ona igrala glavnu ulogu. Priča se da je Bejl na sve načine pokušavao da zavede Vinonu, ali ona je odbila njegovo udvaranje, te je utehu pronašao u glumici Samanti Matis. Međutim, Vinona i Kristijan ostali su dobri prijatelji, a krajem devedesetih, Bejl je na jednoj od zabava Rajderove, upoznao njenu ličnu asistentkinju Sandru Blažić koja je Vinoni pomagala na snimanju filmova "Girl, Interrupted" i "Autumn in New York".

Sandra i Kristijan imaju dvoje dece, ćerku Emelin i sina DŽozefa.

