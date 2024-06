Pevačica Biljana Jevtić i njen suprug Aleksandar Aca Ilić su, prema mnogima, primer savršenog sklada.

Godinama uživaju u srećnom braku, a ona je nedavno prokomentarisala "epidemiju" razvoda na domaćoj estradi.

- Ne volim da zalazim u nečiji privatan život, drugo je to kad mi čitamo i gledamo. Onda svako od nas formuliše to na svoj način i komentariše, ali šta je i kako bilo, najbolje znaju dvoje, koji su živeli zajedno, koji žive u jednoj zajednici. Mislim na to da li njihova veza može ili ne može da funkcioniše dalje. Ima brakova koji opstaju na estradi, nismo to samo mi, ima čak i dužih brakova od naših, ali eto dešavaju se i razvodi - navela je Biljana, pa dodala: Foto: ATA images

- Desi se sitnica u životu, pa patiš. Izgubiš kućnog ljubimca pa patiš, a kamoli ovo. Ako ti živiš sa nekim tolike godine, sjedinite se, steknete zajedno, imate i decu, nije to lako… Niko ne može da kaže da je to lako, ali život je borba, znate kako kažu: "Bolje bolan kraj, nego bol bez kraja". To je stvarno istina, ako nešto ne može i ne ide, ne bi trebalo forsirati na silu - zaključila je za Radio svetski Biljana.

Inače, Biljana i Aca su se venčali 1989. godine, a deceniju kasnije su dobili sina Ivana.

Tri decenije braka sa Acom

Biljana Jevtić i Aleksandar Aca Ilić u skladnom su braku 33 godine, a njihova venčana kuma bila je voditeljka Suzana Mančić. Foto: ATA images

Venčanje ovog para prvo je na našim prostorima koje je medijski ispraćeno, a na listi zvanica našla su se mnoga imena poznata javnosti.

(Alo)

