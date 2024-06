Iako se mogu pohvaliti brakom iz snova, među njima, kao i u svakom domu, takođe postoje trenuci neslaganja u određenim stvarima.

NJih dvoje u braku su od 2016. godine, nedavno su dobili i trećeg naslednika, a o odnosu koji grade sa sinovima, ali i međusobno, bivša teniserka često govori i to bez ikakvog ustezanja.

Lepa teniserka se nedavno gostujući u podkastu "Alesto" dotakla različitih primera koji ukazuju da su ona i Basti, kao i svaki drugi bračni par koji se ponekada ne razume najbolje. FOTO: Profimedia

- Mene suprug ne razume. Samo mi kaže da imam problem sa organizacijom. Meni je to mnogo smešno, jer sam ja jako organizovana, a ja njemu pokušavam da objasnim da nemam problem sa organizacijom. Ja samo imam previše stvari koje ne mogu da stanu u jedan dan, ali on to ne razume. On sve to pojednostavi. Ima vremena i da odmori i da popije kafu i nije mu jasno kako je ne mogu svoj dan isto tako da organizujem - rekla je kroz osmeh Ana Ivanović.

Podsetimo, Ana Ivanović je u aprilu iskoristila lepo vreme da prošeta prestonicom i to Beogradskom tvrđavom. Nekadašnja teniserka za ovu priliku je izgledala potpuno nenametljivo, pa je tako za svoj stajling izabrala sportsko izdanje.

Uz ležerne farmerke širih nogavica, ponela je zelenu majicu, a sve je upotpunila kačketom, modernim patikama i torbicom. U sličnom fazonu je bio odeven i njen suprug, Bastijan Švajnštajger.

Ivanović je uz opis fotografije stavila da uvek voli da se vrati kući, a mnogi su u komentarima ispod Anine objave primetili da ona blista pored muža i da izgledaju kao da su se tek upoznali i zaljubili.

BONUS VIDEO: