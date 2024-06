Pevačica je odlučila da stavi tačku na brak sa biznismenom, a kako je otkrila u saopštenju, njih dvoje već tri godine ne žive zajedno.

Dragana je na mrežama, u poslednje vreme, veoma aktivna, a poslednjom objavom na svom Fejsbuk profilu je sve iznenadila.

Dragana je svojim pratiocima otkrila kako je poslednji period njenog života za nju bio veoma težak i da je često plakala, ali da je ipak morala da održi zakazane koncerte. Foto: ATA images/A. Ahel

- Imala sam jedan težak period u životu i to je bilo skoro. Znam da imam koncert, u sobi sam, sedim i plačem, obrišem suze, izađem na binu i uradim koncert. Završim sve nasmejana. Dođem i vratim se u sobu - opet ista priča. Ali zapamti, kada ti je najteže, tada budi hrabra i bori se. Probudi u sebi inat i veruj da ćeš pobediti - napisala je Dragana na svom Fejsbuk nalogu.

Ono što je zanimljivo jeste to da je Dragana ovu objavu brže-bolje obrisala sa profila, a razlog još uvek nije poznat.

Foto: Fejsbuk printskrin/Dragana Mirkovic

Nakon nekog vremena kada se nije oglašavala o razvodu, Dragana je nedavno otkrila više detalja.

- Jedino što sam imala da kažem ja sam rekla, to je bilo negde sredinom marta. Posle toga reč jednu nisam rekla niti sam bilo šta drugo uradila, nema potrebe za tim. Bila sam spremna na tako neka čudna pisanja i neke čudne naslove. Šta da radim, to tako ide - ispričala je Dragana. Foto: ATA images

- Onoliko koliko sam ja mogla da utičem svojim ćutanjem, uticala sam. Ne zato što sam to namerno uradila, nego što sam ja takva osoba. Mislim da su ljudi primetili da sam potpuno van cele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj deci. Kao što sam i rekla u svojoj objavi, ostajem verna svojoj porodici, vodim računa o tome, volim lepe stvari. Uživam sa publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti može da me promeni. Mogu ljudi da mi urade nešto loše, ja ću uvek voleti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više da volim - naglasila je pevačica.

BONUS VIDEO: