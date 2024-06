Vesna je popularnost stekla ulogama u filmovima "Lepota poroka", "Đekna još nije umrla" i "Druga Žikina dinastija".

Bila je udata za reditelja Živka Nikolića sa kojim ima dva sina.

Vesna je u žižu javnosti dospela pre nekoliko godina kada se otkrilo da je na rubu egzistenicije, da nema novca za najosnovnije potrebe i da se zbog toga hrani u narodnoj kuhinji.

Život Vesne Pećanac bio je ispunjen bolom, prepun tuge, nemaštine i gubitaka. Nakon smrti supruga i svih životnih nedaća naša glumica je u jednom periodu klonula i psihički. Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

Depresija ju je stigla u vreme bombardovanja, o čemu je i sama svojevremeno govorila za domaće medije, a životne nedaće su je toliko pritisle sa svih strana da se čak i hrani u narodnoj kuhinji. Foto: ATA images

- U vreme bombardovanja Živko je iščileo. Osetila sam ogroman bol, preveliku tugu. Jedan sin otišao je da se monaši. Rekao je: “Meni su svi bedemi srušeni”. Ostala sam da zurim u zid, pala u depresiju. Nekada smo bili velika, vedra, složna i mnogoradna porodica... Nisam mogla da igram, zatražila sam penziju. Posao komičara je da daruje radost ljudima, a ja nisam više imala radosti. Penzija - sedam hiljada dinara. Bili smo gladni. Mislila sam da sam zbog toga potpuno izgubila memoriju. Jedna milosrdna šefica u samousluzi u blizini kuće godinama nam je hranu davala na kredit, volela je Živkove filmove. Još je bio živ. Sećam se da sam jednom dobila neki novac, i mogla da biram da li da odem na pijacu ili njoj vratim deo duga. Odem, ipak, na pijacu. Iz kese mi je virio mladi luk i ja sam kružila po celom kvartu da me ona ne bi videla. Ispričam Živku, a on mi kaže: "Odigraj to na sceni. I to je život". Imala sam problema, neke sam rešavala, ali nisam uspevala da rešim sve. Gladovala sam. Odlično je gladovati, to je mnogo dobra stvar. Jedeš manje, ali dugo žvaćeš - ispričala je ona svojevremeno.

Vesnin sin je pre nekoliko godina ispričao medijima da je njegova majka u teškoj finansijskoj situaciji.

- Ona je dužna preko 15.000 evra državi Srbiji kroz tužbe, kazne i račune. Dok se ne oslobodi tereta dugova, ona neće moći da izađe iz začaranog kruga siromaštva i bede. Ima meseci kada joj uzmu celu penziju, a nekada primi 1.200 dinara ili 2.100. Ko može da živi ceo mesec sa dvadeset evra? Samo Vesna Pećanac - ispričao je on.

(Informer)

