Glumu je upisao krajem šezdesetih. Na klasi Milenka Maričića su bili Neda Arnerić, Mirko Babić, Marina Koljubajev, Vesna Mrkić, Jelena Petrović, Čedomir Petrović, Žarko Radić, Dragica Ristanović, Feđa Stojanović, Ivan Šebalj, Branimir Zogović i LJiljana Mrkić Popović.

Akademija je tada bila na Kolarcu, a Berček je najvažniju lekciju iz glume naučio, navodno, u kafani.

- Ima jedna lepa anegdota, to moram da ti ispričam, a vezana je za Aleksandra Berčeka. Kad je studirao, Milenko Maričić mu je bio profesor. Milenko je voleo da popije, a uvek je imao svog pulena. Tad je imao, naravno, mene, jer sam bio jedini muškarac na klasi. S njim sam prvi put ušao u Klub književnika. Bio sam prva godina, a to je tada bilo najelitnije mesto u celoj Jugoslaviji. On je vodio Mirka Babića. Mirko se bavio nekakvim boksom, a Milenko je voleo da pravi sr*** i uvek voleo da ima nekakvog bodigrada iza sebe. Poslednji mu je bio Mima Karadžić. On je njega stalno vodao.

- E, a Berček je bio kao neko dete. Pita ga jednom da li može i on da uđe u kafanu. Profesor kaže, naravno. I uđe on prvi put, a Maričić ga pita: "Ko si ti?" "Berček, vaš student." "Nisam primetio da si ušao, hajde ponovo." Vrati ga drugi, i treći put. Četvrti put Berček popizdi i tresne vratima! Cela kafana se okrene. "Pa tako se ulazi, p*** ti materina! J*** glumca kog niko nije primetio! Majku mu, bar zalupi vrata da se svi okrenu! Ni na scenu ne možeš da uđeš a da te niko ne primeti", izgovorio je tada Maričić. E, tako je nas Milenko učio glumi - ispričao je Milan Milosavljević.

I on je slično prošao kao Berček:

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

- Nikad ne kasnim, ali... U Klubu književnika me držao do pet, a čas mi zakazao u pola devet. Ustanem u pola osam. Akademija na Novom Beogradu, ja na Karaburmi. Nema šanse da stignem. Ulazim u 8.35, a Milenko izbrijan, svež, sređen, čeka, i kaže mi: "Mili moj, neće publika da te čeka. Ti si roba, a ja sam platio. Gde si bio, koga to boli k!" Nikad posle toga nisam zakasnio. Dolazim u pozorište sat vremena ranije.

Berček se dva puta ženio. Sa prvom suprugom Svetlanom dobio je Nikolu i Milicu. Druga Ana, Berčekova je koleginica, glumica, a sa njom ima Minu i Miloša.

