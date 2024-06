Ana Nikolić noćas je u sitne sate bez ikakve najave iznenadila svoju publiku prvim delom svog novog albuma "Hvala, doviđenja".

FOTO:ATA

Nove pesme su izazvale haos na mrežama, a Ana je na sve prozivke i komentare na njen stil života i nesuglasice sa porodicom, navodnu borbu sa porocima, ali i burnu vezu sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom - odgovorila kroz stihove novih pesama, koji su u potpunosti autobiografski.

- Niko kao ja, karma puta dva, bez stida i blama, rešila se šljama, nek te voli mama, ja sam Ana, hvala, doviđenja - glase stihovi Anine naslovne pesme s novog albuma, koju je po mišljenju mnogih posvetila bivšem suprugu Rasti, sa kojim duže vreme ima turbulentan odnos.

U pesmi "Kidam" dotakla se i svoje navodne borbe sa porocima i lošim načinom života:

- Non-stop divljanje i nespavanje, na stolu su uvek "proseko" i "sobranje". Kažu da treba baš sa svega da se skidam, ali baš me briga kako izgledam, ja kidam. Nemam šanse da se predam, ja svoj obraz nikom ne dam, kad me život na noge baci, s visine vas opet gledam. To što pričaju o meni apsolutno me ne muči, jer dok išli su u Guču, ja išla sam u "guči". Oko mene stalno s*anje, ali nikada laganje, gde ja dođem tu je uzbuna, kao da je ratno stanje. Devojke, ne budite kao ja nikad - posavetovala je Ana sve devojke u novoj ženskoj himni.

FOTO:ATA

I dok je na prethodnom albumu "Klinika" pesmu "Perspektive" posvetila svojoj majci Milijani, u novoj numeri "Boni i Klajd", ona se direktno obraća svom bratu Marku i poručuje mu sledeće:

- Kad se vratiš biće poravnjeni dugovi, jer sestra d*ukara nije. Neće sestra, neće, ni posle svega, baš sve što poželiš, ima da te čeka - poručila je Ana svom bratu Marku, o kome se spekulisalo da nije u dobrim odnosima s njom i da mu ona duguje novac. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Ana već nekoliko meseci uživa u vezi sa novim dečkom kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, koji joj je i radio nove pesme, a stihovi jedne pesme govore i o skandalu sa kraja prošle godine, kada je baš digla na noge, ne samo zgradu gde Rale živi i radi, već i celi kvart, a kada je usred noći došla na vrata i lupala, dok je Rale u stanu bio sa pevačicom Oljom Bajrami, o čemu je Kurir prvi pisao.

- Bez naloga, bez kucanja... Na noge sam zgradu digla... Sadašnja budi te, kaže bivša ti je stigla - glase ti stihovi.