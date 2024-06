Gotovo da nema svadbe, rođendana, raznoraznih godišnjica i ostalih veselja, a da na njima neko ne "poveze" i vozić. I to uz pesmu "Moji su drugovi" Bajage i instruktora.

Neko taj vozić voli, nekome je preko glave, a šta o tome misli sam tvorac velikog hita.

Zanimljivo je da je Bajaga prvi put javno priznao da ga voziću koji se ljudi hvataju - nervira. Foto: ATA images/F. S.

- Da, to me baš onako nervira! Ne znam ko je to prvi krenuo, onda se to raširilo. Al' ako vole da idu u voziću, neka idu. "Moji drugovi" su klasična dvojka ritam i onda oni valjda imaju potrebu tako da cupkaju - rekao je Bajaga u Jutarnjem Show-u Radija S.

