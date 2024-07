Kraljica narodne muzike Lepa Lukić svojim glasom i pesmama godinama unazad je uveseljavala publiku.

Iako ima 84 godine, ponosno ih nosi, i kako ističe nikada, poput njenih koleginica nije radila estetske korekcije na licu.

- Ne. Pisalo bi se godinama da sam nešto radila! Ne treba da se plašim nikog. Imam lep oblik lica i u ovim godinama. Prihvatam da neko mora da operiše deformisan nos ili klempave uši. Ali da sa 25 godina operiše celo lice ili podiže zadnjicu, nikako mi se ne sviđa. Na to imam pravo, ali nemam pravo da se bunim što to neko radi. Lepa žena se nagrdi. Kad neko skromno uradi, da bude lepše nego što je bilo - svaka čast. Ako imaš tanka usta, napravi korekciju. Ali neka ih tako raščepi, od uva do uva! Ma, neka svako radi šta hoće, nikom ne bih zabranila. Ja bih se bojala da mi ne izmene facu. Ja volim moju facu, rekla je Lepa Lukić za Stil i otkrila da joj se muškarci često udvaraju. Foto: ATA images

"Udvaraju mi se muškarci"

- Pa udvaraju se, na jedan fin način. Ja se samo smeškam, gledam preko njih. Prija mi kad čujem: "Gospođa Lepa, što lepo izgledate! Joj, da sam malo stariji, da sam malo mlađi... Idem u Toronto svakih šest meseci. Moram da uđem, pošto imam kanadski pasoš. Po četiri nedelje uvek pevam u istom restoranu i uvek je puno.

Pevačica Lepa Lukić iza sebe ima četiri braka, a jednom prilikom doživela je čak i prevaru. Foto: ATA images

Posle braka sa Tomom Lukićem, sa kojim je, kako je sama pričala, proživela pakao zbog njegove ljubomore, pevačica se 1977. godine udala za tada uspešnog estradnog menadžera Vladimira Perovića.

Oni su bili sedam godina u braku, sve dok ga nije uhvatila u preljubi.

Vlada je prevario Lepu u njihovom porodičnom domu, a odmah posle toga su okončali bračnu zajednicu.

Lepa je svojevremeno i opisala ovu neprijatnu situaciju.

- Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja, kao bajagi, odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kada su se raspremili u spavaćoj sobi. NJu sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje - ispričala je pevačica u jednom intervjuu.

