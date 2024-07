Ono što je mnogima poznato jeste da pevač ima čak šestoro dece koje je dobio iz dva braka.

Od malena je imao probleme sa zdravljem

- Imao sam problema sa bubregom već od 5. ili 6. godine. Operiše me doktor Jozef Kafka, Jevrejin, praktično mi je spasao život jer je bubreg bio toliko istrulio da to nije normalno. Izgubio sam bubreg sa sedam godina. Otac je morao da se vrati iz Nemačke nakon dva dana, da spasava život sinu, sve što je zaradio davao je na moje lečenje. Zato ja ne dam na njih nikad, na roditelje, bez obzira na to i da nisu takvi, ja opet ne dam na njih.

Ko su deca Baje Malog Knindže?

Bajina najstarija naslednica je ćerka Smiljana koja je završila medicinu. Atraktivna je crnka i veoma je popularna na društvenim mrežama.

Srednja je ćerka LJiljana koja živi u Americi gde uspešno igra tenis i završila je master na koledžu.

Ona, takođe, voli da posećuje i luksuzne destinacije sa kojih često objavljuje provokativne fotografije. Foto: Instagram printskrin/bajamaliknindza_official

Najmlađa pevačeva ćerka je Anđelija studira na Fakultetu za produkciju i režiju, a i ona je, baš kao i njene sestre, aktivna na društvenim mrežama.

Sin Nenad završio je Saobraćajnu školu, a ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je rođen istog dana kada i pevač.

U drugom braku dobio blizance

Baja je sa prvom suprugom dobio tri ćerke i sina, dok mu druga žena Dijana podarila dva sina - Gavrila i Danila.

Pevač neretko u svojim izjavama ističe da mu je porodica na prvom mestu i da je ponosni otac šestoro dece. Kaže da je često bio odsutan, ali se sada trudi da nadomesti vreme sa decom.

Brak sa Dijanom

Folker je progovorio i o intimi, o kojoj takođe retko priča, pa istakao da mu je drugu suprugu Dijanu sam bog poslao u život, te priznao da ga je ona mnogo promenila.

Foto: ATA images

- Ona je moja najiskrenija ljubav dosad. Ona me je smirila i promenila. Kamo sreće da sam je ranije sreo. Zajedno smo 10 godina, upoznao sam je ispred menjačnice i odmah poljubio. Venčali smo se pre nekoliko godina na Santoriniju i imamo dva sina - rekao je Baja, pa se dotakao roditeljstva u kojem, zbog prirode posla, nije učestvovao onoliko koliko je želeo.

- Svaki momenat s mojom decom mi je najbitniji. Nisam bio uz njih jer sam često putovao zbog nastupa, ali svaki svoj slobodan dan gledam da im posvetim. Po tri meseca sam umeo da provedem na drugom kontinentu. Deca su mi muzički nadarena, ali ne znam imaju li takve ambicije. Ne stiže se lako do uspeha u ovom poslu - rekao je Baja.

Pevač je često govorio o roditeljima i poreklu, što je i opevao u svojim pesmama, pa otkrio da je njegova baba u to vreme bila fatalna žena. Foto: Instagram printskrin/bajamaliknindza_official

- Baba nas je podizala, rano je ostala bez mog dede Mirka, ona je sve podizala. Bila je mnogo lepa žena, ali nije htela da se udaje. Prosili su je generali. U ovo vreme je nemoguće da ima takvih žena, ja to još nisam sreo.

- Otac mi je takav, kakav je, ima 81 godinu, a kao mladić je. Kontra sam od njega totalno, vozio je neke motore po Nemačkoj. Deda mi je dao taj nadimak, već 42 godine je taj nadimak. Uvek, kad je pio rakiju neku, kaže: 'Baja Mali Knindža sam dobio u Kninu, bio sam mnogo mali rastom, baba neka je rekla: 'Eno ga mali Knindža.' Mislim da je presudna bila poezija kad sam počeo da pišem sve to. Vrlo je interesantno izgledalo, vršio sam popis - zaključio je Baja u emisiji "Premijera vikend-specijal".

- Kod mene ništa nije išlo lako. Onda kada su mislili da sam najbogatiji tada sam spavao negde u kecu u kukuruzima, tamo negde u Surčinu. Eto, jednom se desilo da sam najvaljen negde da pevam i jedan od urednika mi je oteo mikrofon i rekao nećeš pevati. Pa i to mi se dešavalo. Međutim, tog su urednika našli sutradan u gipsu ne znam ja šta je bilo. Družio sam se ja i sa ljudima sa druge strane zakona, ali nikada nisam podlegao tome - našalio se pevač i naveo da se on stvarno okliznuo sutradan.

BONUS VIDEO: