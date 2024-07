Zaštitno lice "srećne televizije" operisan je 9. juna u privatnoj klinici, ali je zbog daljih ispitivanja prebačen u državnu instituciju. Konstantovana mu je plućna embolija, kao i promene na bubregu, a zakazan mu je još jedan zahvat.

- Evo me upravo na prijemu u Urgentnom centru. Nedavno sam operisan. Zapravo bila je rutinska kontrola nakon čega je usledila operacija. Nažalost, tromboza koja se pojavila nakon intervencije je sada u postupku izlečenja. Najvažnije je da se na vreme otkrilo iako nisam imao nikakakve indikacije, niti me je išta bolelo. Treba voditi računa da se na vreme otkrije da ne dođe do završne faze bolesti, a to je već siguran put do Ruzveltove, našalio se čuveni Guta. Foto: Printskrin/Hepi TV

Kaže da nema strah, već da ga vera u izlečenje vodi kao i poverenje koje ima u naše stručnjake.

- Ne plašim se, gde ja da se plašim, ja sam neuništiv! Znate, na vreme su mi otkrili polip koji je bio sa visokim stepenom gradacije ka karcinomu i to je eliminisano i život mi je spasen. Lekari su bili sigurni da bi se razvio u ozbiljan karcinom da ne može ništa da se uradi.

Voditelj je nesebično dao savet ljudima vodeći se svojim primerom.

- Pre svega da povedu računa oko preventivnih pregleda. Pogotovo kada je u ptanju debelo crevo jer je to najpodmukliji oblik bolesti koji može da zahvati organizam, a kada čovek postane svestan bolesti iliti problema onda je kasno. Prevencija i redovan odlazak kod lekara je spas, poručio je Gutić.

(Kurir)

