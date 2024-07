Milena Ćeranić je gostovala u jednoj televizijskoj emisiji i govorila je o mnogim temama, pa se tako dotakla i problema koji je imala sa "Grand" produkcijom i Žikom Jakšićem.

- Kakvo mišljenje imaš o Žiki Jakšiću? - pitao ju je voditelj, a Milena je odgovorila:

- Pa, ne tako lepo. Prema meni je ispao nečovek. Nečovek je ispao prema meni, umesto da zaštiti moja prava, on je pokušao da omalovaži moje dostojanstvo. Pa mislim da mu se vratilo, ništa više - istakla je za televiziju "Hajp", pa dodala da je Žikine izjave nisu povredile. Foto: Z. Jovanović Mačak

Sada se za "Nportal" oglasio i Žika Jakšić koji je otkrio šta misli o izjavi pevačice i nekadašnje članice "Grand" produkcije.

- Odgledao sam ceo intervju Milene Ćeranić. Impulsivna je i sada kao i kad je bila mlada, ali sada odaje utisak zrele osobe koja zna šta želi. Lep intervju i uživao sam gledajući ga - započeo je Žika. Foto: ATA images

- Što se tiče njenih komentara u vezi mog ponašanja vezanog za raskid saradnje sa "Grand" produkcijom, mislim da je razumljivo što se ljuti na mene. Istina je da sam uvek bio protiv toga da takmičari "Zvezda Granda" idu na "Farmu" jer sam smatrao da njima ta vrsta popularnosti ne treba i da je to moralna pornografija koja im dugoročno ne može doneti ništa dobro. Istina je da se ona onako impulsivna, nije snašla u tadašnjem rijalitiju i da je sa svojim ponašanjem i postupcima prema tadašnjem momku Nemanji Stefanoviću navukla gnev šire publike. Istina je da sam tada osudio takvo njeno ponašanje. Ali istina je da smo svi mi tada upali u tu kolektivnu psihologiju masovne osude i da je kazna koja je njoj tada izrečena bila nepravedna. Istina je da je njena impulsivnost i ponašanje izazvalo tu masovnu histeriju i osudu, ali je istina i da je to preraslo u javni kolektivni linč u kome su učestvovali svi pevači, "Grand" produkcija, svi mediji pa i ja - priznao je on, pa nastavio:

- Sa ove distance bih takođe osudio njeno ponašanje, ali bih pokušao da nađem i razumevanje za sve okolnosti koje su do toga dovele. Sada kada se setim toga, zaista mi je žao što u ljudima iz "Grand" produkcije nije bilo mudrosti da razumemo sve okolnosti i da kazna ili osuda budu primereni i pravedni. Takođe sam siguran da je to uveliko uticalo i na kasniji Milenin turbulentan život i da je ta crna mantra "Farme" prati i dan danas. Ni to nije pravda. Jedino dobro što je iz svega toga izašlo je što vidim da je Milena posle svega sazrela u jednu čvrstu i odlučnu osobu koja zna šta hoće i zaista joj želim uspeh u karijeri jer mislim da zbog svega što joj se izdešavalo još nije dostigla svoj maksimum - zaklljučio je Žika Jakšić za "Nportal".

BONUS VIDEO: