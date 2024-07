Sa četrnaest godina dočekao je Drugi svetski rat, a već četiri godine kasnije otišao je na Sremski front, sa kojeg se vratio kao antikomunista, a poseban odnos imao je prema Titu.

O njegovom životu se gotovo ništa nije znalo, čak ni da je umro. Da je velikan našeg glumišta preminuo znala je samo njegova supruga Mirjana i lekar. Koliko je bio skroman i pored velike popularnosti govori činjenica da je pre smrti u svoj testament napisao da želi da umre bez ikakve pompe u javnosti i među njegovim najbližima.

Zanimljivo je da je Pavle voleo da imitira, posebno Josipa Broza Tita. Nekoliko anegdota vezuje se za glumčev odnos prema maršalu. Prva kaže da je na svom splavu na Savi napravio WC i priredio svečano otvaranje, upravo tom prilikom imitirajući predsednika republike. Foto: Tviter/printskrin/@Zivot_je_Kocka

Druga kaže da je jednom prilikom ušao u kafanu na Adi, i da je, kad su ga pitali šta želi, samo rekao: „Ćebe“. Na pitanje konobara: „Pajo, leto je, šta će ti ćebe?“, odgovorio je: „Da prekrijem onog na zidu“, pokazujući na Titovu sliku.

Ovakvo ponašanje bilo je nedopustivo u to vreme, budući da je u Jugoslaviji vladao svojevrstan "kult ličnosti" i da se Pavle Vuisić ozbiljno oglušio o pravila koje je postavio Tito.

Najsumanutija anegdota koja se odnosi na Pavla Vuisića i Tita nesumnjivo je ona sa snimanja "Bitke na Neretvi", kojem je prisustvovao Josip Broz sa Jovankom. Foto: Jutjub printskrin/Podcast Jugoslavija -1

Drasmki umetnik je tada Bulajiću, okupljenim glumcima i celoj ekipi rekao: "Sad imamo vojsku, hajde da smaknemo Tita. Tu je vojska, sada je najlakše...“

Pre snimanja pomenute „Bitke na Neretvi“, a izgleda povodom toga, došlo je do "kidnapovanja“ Pavla sa njegovog splava na Adi, dok je pecao, i odvođenje na prijem kod Tita.

Nije stvarno kidnapovan, već je otišao na prijem, međutim njegov stil odevanja nije bio odgovarajući. Foto: Jutjub printskrin/Filmski Almanah

- On je naravno bio obučen ’apa drapa’, za splav. Odveli su ga na Dedinje i hteli su da ga lepo obuku. On se bunio i rekao da neće. Ako ste me uzeli ovakvog, vodite me ovakvog. Tito je čuo da se neko buni i poveo ga sa sobom i onda su se ispričali. Jedan prijatelj na Adi je video kako ga vode i njemu je Pavle rekao: ’Slušaj, ako nekome budeš pričao, ne postojiš za mene.’ Bilo ga je sramota što je išao kod Tita - rekla je njegova supruga Mirjana za Nedeljnik.

Priča kaže da se Tito nasmejao, prišao i zagrlio Pavla Vuisića odvodeći ga u jednu malu, sporednu prostoriju. Niko nije znao šta se unutra dešava. Pavle Vuisić nikada nije pričao o događajima od tog dana. Bio je to zvanično njegov jedini susret sa Titom

