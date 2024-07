Prestonica Ujedinjenih Arapskih Emirata dugo je bila u senci mnogo "razmetljivijeg" Dubaija, koji je već izgradio reputaciju među poželjnim svetskim destinacijama.

Idealno vreme za posetu Abu Dabija jeste kraj jeseni ali i početak kalendarske godine.

Za razliku od Dubaija, Abu Dabi ima sve što je potrebno za porodična putovanja, te naši turisti tamo sve više provode zimski i prolećni raspust sa svojom decom kada je tamo prijatnih 20 do 30 stepeni.

Međutim, šta se tamo dešava u ovo doba godine? Da li ste ikad videli kako izgleda plaža u Abu Dabiju usred leta, na vrelih 37 stepeni?

Ekipa "Nportal.rs" je danas zabeležila snimak sa predivne peščane plaže u prestonici Emirata, a tamo - gotovo da nema nikoga. Tek poneki zalutali putnik se može sresti, dok su svi "iskusni" meštani sakriveni su ispod svojih klima. FOTO: V. Tojaga / N. Rašić

Interesantno je da je oko 13 časova, kada je ovaj snimak zabeležen, i u Beogradu i u Abu Dabiju bilo - 37 stepeni. Međutim, u srpskoj prestonici subjektivni osećaj kaže da je 42, a u Emiratima - 52 stepena.

U ovo doba godine vrelina ide i do visokih 50 stepeni i to traja do kraja septembra.