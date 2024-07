Oni koji ne poštuju svoje roditelje čine veliki greh, a kako je objasnio otac LJuba Ranković upravo za taj greh bog računa najvišu kamatu.

- Za ovaj greh Bog računa najvišu kamatu. Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. Ovo je peta božja zapovest, škola poštovanja prema roditeljima i međusobnog poštovanje među ljudima - naveo je otac LJuba u jednom od svojih video-snimaka na Tiktoku.

Potom je dao i jedan primer. Foto: TikTok printskrin/otac.ljubarankovic

- Ali, evo jednog primera kako Bog gleda i kako kažnjava nepoštovanje. Jedan čovek ranjenog srca i ranjene duše pristupio je velikom duhovniku sa velikom mukom. I počeo svoju ispovest. "Oče, imam sina kome sam u životu darovao sve. Ime, prezime, školovao ga, podigao. Ostavio mu veliko imanje, kapital, preduzeće, posao. A on mi je na sve to uzvratio velikom nezahvalnošću. Što je najgore od svega, on brani deci, mojim unucima, da priđu meni, da budu sa mnom, a ja ih najviše volim. A mene on smatra nečistim i prljavim." - ispričao je otac LJuba i dodao:

- Videvši muku njegovog duhovnika, upitah: "Brate, reci mi iskreno kakav je tvoj odnos bio prema tvom ocu i roditeljima?" On reče: "Oče, ne baš idealan, ali ne u ovoj meri." Duhovnik reče: "Brate, porasla je kamata. Bog za nepoštovanje roditelja zaračunava najveću kamatu. Ko ima uši da čuje, neka čuje"

(Kurir)

