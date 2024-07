- Đavo udara najviše na brak. On gleda da to rascepa. Pogledajte, to je isto uradio prvom braku - Adama i Eve, i on to neće prestati da radi. Ne zbog nas, nego da se naruga Bogu, jer Bogu je jako važna zajednica muškarca i žene - rekao je Predrag Popović gostujući na televiziji K1, te naveo primer funkcionisanja svog braka:

- Moja supruga, ona leži sa mnom u krevetu, ona meni sprema hranu, ona mene pere, mesi kolač za slavu, ona nosi moje prezime i da ja nju izdam? Da ja nju prevarim? Pa kome ću biti veran ja? Bogu? Prijatelju? Kumu? Kome? Nemoj onda da imaš ženu, razvedi se lepo, nismo se slagali - Bože moj. Nije ni prvo ni poslednje, doviđenja, ali kada se daš, onda se zaista daš. Budeš muškarac kakav jesi. Ona prihvati svoju ulogu kao žena, nema tu rivaliteta, svako radi svoje. Kad se ona razboli, znaš kako ja kuvam! Sve obaveze koje ima, ja tada preuzimam na sebe. Kad se ja razbolim, ona preuzima na sebe moje obaveze. Znači, mi jesmo tim, brak jeste tim. Brinući se o njoj, ja se brinem o svom spasenju. Meni raj neće biti potpun bez nje.

Potom se nadovezao: FOTO: Printskrin Jutjub Otac Predrag Popović

- Ovo što rekoh se odnosi na brak u kompletu i ne odvajam muško od ženskog. Brak je jedno telo. Spominjati žensko ili muško u braku je cepati to telo. Nažalost, danas se brak shvata kao ugovor, interes, dogovor, a najmanje ljubav, poverenje, brižnost, itd. Zato vas molim da izbegavate crnu hroniku brakova bez ljubavi, jer ako jedno ne voli drugo, onda to nije brak! A ja ovde govorim upravo o braku kao jednoj celini sa više ličnosti. Tek tad, dragi moji, možemo shvatiti kako je naš Bog jedan u tri lica. Zajednica uzvraćene i prave ljubavi kroz požrtvovanost za drugog jeste brak! Zato kažemo da je crkva nevesta Hristova jer je to ljubav koja pobeđuje vreme i vrata pakla! To je uzor naš - zaključio je otac Peđa Popović, koji je isečak gostovanja objavio na svom Instagram nalogu.

U komentarima su se nadovezali njegovi pratioci, čija su mišljenja bila podeljena, mada se većina slaže s njim.

Foto: Jutjub printskrin/Otac Predrag Popović

"Slažem se u potpunosti, ali današnje žene nisu svojim muževima služavke i kućne pomoćnice."

"Bravo, tako se govori, tako se poštuje žena i brak, svaka čast."

"Kada bi svi imali takvo razmišljanje o braku, ovaj svet bi bio zdrava ćelija čovečanstva po Božijoj i ljudskoj."

"Ja sam islamske vereoispovesti, ali uživam da slušam ovog čoveka. I jako mnogo naučim i učim od njega, hvala od srca", samo su neki od brojnih komentara ispod objave.

