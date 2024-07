Jedna od najlepših glumica sveta Monika Beluči otkrila je kako nosi prelepe uspomene iz perioda boravka u Srbiji kada je sa Emirom Kusturicom snimala "Mlečni put".

Zavodljiva Italijanka progovorila je o ovoj saradnji ne skrivajući emocije. Naime, ona se pojavila u okviru 64. izdanja "Globo doro" za najbolja dela u oblasti filma u Rimu dobila nagradu za životno delo. Glumica je tom prilikom otkrila šta joj prvo padne na pamet kada čuje "Srbija".

- Odmah se setim jednog od mojih najlepših kinematografskih iskustava, a to je "Mlečni put" Emira Kusturice, rekla je glumica u intervjuu za RTS. Foto: Profimedia

Monika je dodala da joj je snimanje tog filma bilo divno iskustvo.

- Bila sam divno prihvaćena. To je prelepa, ljubavna priča dve odrasle osobe koja nema veze sa godinama već sa energijom. Srela sam ljude sa kojima se i danas čujem, postali su moji prijatelji, bilo je to predivno poslovno i privatno iskustvo, rekla je Belučijeva.

Monika je skromno otkrila kako se oseća kada je nazivaju divom:

- Diva. Iskreno, ne znam da li verujem u tu reč danas, mislim da ta reč pripada prošlosti jer danas postoji i previše načina da se vidi jedna glumica, pre je bilo moguće reći za nekoga da je diva jer ko je nekada glumio u filmovima stvarao je određenu distancu sa publikom koje danas nema, rekla je za pomenuti mediji. Foto: Profimedia

Ovako je Sloboda Mićalović govorila o saradnji sa Monikom Beluči

Glumica Sloboda Mićalovići otkrila zanimljivost o filmu Na mlečnom putu gde je igrala rame uz rame sa svetskom zvezdom Monikom Beluči.

Foto: ATA images

- Prvobitno je to trebalo da bude jedan mali, kamerni film i onda je Emir krenuo da raspisuje scenario. Trebalo je da igram Monikinu ulogu, u jednom trenutku me Emir pozvao i rekao: "Izvini, ali zaista mora ona da igra, nema ko osim nje". Prvo sam bila malo zbunjena i tužna, ali onda sam rekla "ako gubim, neka to bude od Monike Beluči, govorila je svojevremeno Sloboda.

(RTS)

