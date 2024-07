Jovana Pajić, posle duže medijske pauze, početkom leta vratila se na muzičku scenu, a istovremeno, u prvom planu našao se i njen emotivni život.

Ponovo se pokrenula priča o njenom razvodu od Aleksandra Cvetkovića, frontmena Tropiko benda, sa kojim ima dve ćerke.

Osim toga, dugogodišnje poznanstvo i blisko prijateljstvo sa Marijom Šerifović, u javnosti je iniciralo glasine da među pevačicama postoji i "nešto više". Foto: ATA images

- Pa, nije to od juče. To traje i bilo je raznoraznih faza, rekla je Jovana u razgovoru za portal "una.rs".

- U početku mi je to smetalo, kasnije smo od toga pravile šale. Šta da radimo. Ja se sa njom družim 15 godina. Nikada to nikome nije padalo na pamet svih ovih godina, tek kada sam se razvela to je postalo tema, iskrena je Jovana Pajić.

