"Jednom sam došao na kasting za malu ulogu u američkom filmu, pet rečenica. Dočekao me mladi reditelj koji mi je kazao da me gledao u filmu Dušana Makavejeva Manifesto, da ga obožava kao reditelja, a i da sam ja bio sjajan", počeo je priču Šerbedžija.

NJih dvojica razgovarali su pola sata, pa je Šerbedžija bio siguran da će dobiti ulogu. Foto: Tanjug



"Umesto toga, reditelj me pozvao da pred kamerom pročitam tih nekoliko rečenica. Pogledao sam ga, rekao - ne i izašao napolje", objasnio je glumac.



Nastao je neviđeni skandal, direktorka zadužena za podelu uloga pozvala je Šerbedžijinu agenciju i kazala da im više nikada ne smeju poslati tako arogantnog glumca.



"Reagovao sam tako jer sam bio zgrožen situacijom u kojoj sam se nalazio. U to vreme makedonski film reditelja Minča Mančevskog Posle kiše, u kojem sam igrao glavnu ulogu, postao je svetski hit, bio je kandidat za Oskara, pobedio je na festivalu u Veneciji, a ja sam u našem pozorištu i filmu odigrao stotine uloga. A sada moram da idem na audicije za beznačajne uloge da bih preživeo", kaže Rade Šerbedžija, prenosi "Blic".



On je ispričao i da je bio toliko zgađen kastinzima, da je supruzi Lenki, koja ga je vozila na audiciju za ulogu u filmu "Svetac", kad su došli pred hotel na Hajd Parku, rekao "Produži dalje, ne idem na audiciju".



Lenka je, priča Šerbedžija, bez reči nastavila vožnju i kad su bili blizu Pikadilija naglo okrenula volan, vratila se pred hotel i zapovedila: "Izlazi!". Foto: Profimedia



Šerbedžija ju je bez reči poslušao i pokazalo se da nije pogrešio. Naime, kada ga je ugledao reditelj filma Filip Nojs, odmah mu je rekao kako mu se jako sviđa način na koji je glumio u filmovima koje je gledao. Čak mu se izvinio što mora da ga snimi.



"Imao sam veliki monolog i, kad sam ga završio, Nojs me gledao i ćutao. Onda je rekao - Dajte da to ponovimo. Na pitanje jesam li negde pogrešio odgovorio mi je: "Slušajte, imam suludu ideju, evo vam knjiga snimanja, pročitajte ulogu ruskog generala Borisa Tretjaka, odaberite neku scenu i dođite za sedam dana".



Uloga Tretjaka bila je fenomenalna, sve je upućivalo da će film postići svetski uspeh, pa se Šerbedžija potrudio da odigra scenu kako treba.



"Kad smo završili probno snimanje, Nojs je izvadio flašu vina iz svoje crne torbe te natočio dve čaše. Kazao mi je: Ovo mi se jako sviđa, no američki producenti žele za tu ulogu Entonija Hopkinsa ili Maksimilijana Šela, a ja želim vas. Poslaću im materijal, pa ćemo videti šta će odlučiti", prepričava glumac.



Nakon sedam dana, agent je javio Šerbedžiji da su šefovi iz Los Anđelesa tu veliku ulogu dodelili upravo njemu.



U svoje vreme svetski hit "Svetac" bio je film s najvećim budžetom na svetu, Val Kilmer, koji je igrao glavnu ulogu bio je najpopularniji glumac, a Šerbedžija je konačno dobio ulogu po meri svog talenta. Foto: Jutjub printskrin/4K Archivist



"Moram priznati da me u svetu i danas prepoznaju po tom filmu", rekao je Rade Šerbedžija u intervjuu.



Pred kraj snimanja filma "Eyes Wide Shut" 1999, veliki reditelj Stenli Kjubrik na ručku sa Šerbedžijom i Tomom Kruzom rekao je Radetu da "posle ovog filma, neće prestati da snima šest godina".



I tačno se to dogodilo, ispričao je Šerbedžija:



"Šest godina dobijao sam uloge bez kastinga, producenti i reditelji su me sami pozivali."

