Srpski košarkaš postao je tek deveti igrač sa tri ili više titule, pa se priključio se elitnom klubu u kojem su još Karim Abdul-DŽabar (6), Majkl DŽordan (5), Bil Rasel (5), Vilt Čemberlen (4), Lebron DŽejms (4), Mozes Meloun (3), Leri Bird (3) i Medžik DŽonson (3).

- Samo ta imena kada pročitate, sve vam je jasno. Želim mu da osvoji titulu šampiona ponovo. Verujem da bi i to Nikola najradije želeo, rekao je Lovernj za Mozzart Sport. Foto: Profimedia

Lovenj je potom podelio i angdotu kada je sa Jokićem bio saigrač u timu iz Kolorada.

- Kada ste u NBA ligi, uvek putujete privatnim avionom, a posada je uvek ista. Uvek nas dočekuju isti ljudi. Među njima je bila jedna devojka. Ne mogu da vam opišem koliko je lepa. Kao sa video spotova ili filma. Neverovatno, pamtim je posle svih ovih godina. E, kada imate takvu devojku i avion pun košarkaša koji su pritom pomalo neprofesionalni... Možete da zamislite scene, rekao je Lovernj i nastavio.

Foto: Zoran Jovanović Mačak

- Ne postoji igrač u tadašnjem timu koji joj nije prišao, nešto pokušao. Dobacivao, tražio telefon. Niko nije mogao da je osvoji. Uvek je bila nedostupna. Tu je bio i Nikola, ali u potpuno drugom stilu. Sve lagano, izokola, bacao neke šale. Zezao se. Nije još čak nikada ni direktno prilazio, ali se uvek šalio. NJoj se to očigledno svidelo, jer je bio drugačiji. Posle jednog putovanja, mi slećemo u Denver i ona prvi put prilazi nekome, dolazi do Nikole daje mu papirić sa brojem telefona. Ceo tim u čudu", ispričao je Francuz. Foto: Tanjug/AP/Jack Dempsey

- Nikola hladnokrvno ustaje iz aviona i dolazi do mene. Već smo ustalili ritam da ga ja vozim sa aerodroma. Nekoliko minuta vožnje protiče bez razgovora i on se meni okreće odjednom: „Žo, evo ti ovaj broj, meni svakako ne treba. Ja imam devojku“. Ja u čudu odgovaram da ne želim broj jer je dala njemu. On samo otvara prozor i baca ceduljicu sa brojem. E, to je Nikola Jokić. Uvek hladnokrvan, a i pokazatelj da je pravi porodični čovek. To je scena koju ću uvek pamtiti sa Jokićem, završio je Lovernj.

(Mozzart Sport)

BONUS VIDEO: