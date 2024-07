Naime, Nataša Bekvalac često je u razgovoru sa novinarima opuštena, a u jednom od nedavnih intervjua se potpuno opustila.

Ona godinama unazad otvara letnju sezonu u Crnoj Gori, a za razliku od njenih ostalih koleginica, pevačicu nikada nismo uslikali na jahti.

- Davno sam prevazišla jahte. Nikad se nisam slikala na njima, ne znam što pevačice to rade - rekla je Nataša za emisiju "Ekskluzivno".

Nedavno je izjavila da se pokajala što je stavila silikone, a zatim je otkrila zbog čega.

- Pa, zbog silikona. Mislim da ne ličim ni na šta - rekla je pevačica kroz smeh, a potom se dotakla i ćerke Hane, koja je uveliko počela da izlazi.

- Izlazi da, kao i svaka devojčica od 16 godina, ali sve je to umereno. Brinem se kada izlazi. Voli da ide na moje nastupe, slušala je nedavno i Aleksandru Prijović - zaključila je Nataša.

"Teško je biti samohrani roditelj"

- Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija, kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muškarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored - rekla nam je nedavno Nataša.

- Sve što je veliko je teško. Ja svoju ulogu smatram velikom. Svaka mama zna koliko je teško u ovom ludom vremenu biti samohrani roditelj. Dodatno je otežavajuće imati u kući tinejdžerku i malu devojčicu. Ja sam ih rodila, ja ih odgajam i naravno da u svakom momentu vidim sebe u njima, ali vidim i njihove očeve - dodala je bila tom prilikom.

