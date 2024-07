Popović je gostujući u emisiji “Šta sam tebi i ko sam sebi” ispričao kako su se on i Brena upoznali i započeli saradnju.

- Zvao sam odmah sva udruženja pevača, jer smo svirali u hotelu Interkontinental u Zagrebu, u Poreču, u Sarajevu, po najekskluzivnijim hotelima. Niko nije imao ništa za nas.

- Sedeli smo u Brčkom posle fajronta, Spasin muž Mališa već je bio odlučio da je odvede i to je to, ostali smo bez pevačice.

- Pitali smo one Brčake da li ima neka pevačica u Brčkom, kažu mi "Ma, nema Sale...". Kad jedan naš drugar Caka kaže 'Ima jedna, ali ona peva samo igranke i to subotom, amaterski je sastav'.

- Pitao sam šta peva, a rekli su mi da peva rok repertoar i da se zove Brena, a mi smo se u*išali od smeha, jer nikad nismo čuli za to ime. Ali nismo imali vremena, jer su svuda bili Spasini posteri.

- Sutra u 12 sedimo u hotelu, Spasa peva poslednji put, kad dolazi Brena u kožnim pantalonama, kožnom prsluku, bela košulja, ufrćkana kosa, pegava... Kada smo je videli spustili smo glave. Brena tada nije pričala kao sada, već "Đe ste momci...", ono pravo bosanski, brčanski.

- Popričali smo malo sa njom, rekla je da je upisala Ekonomski fakultet u Beogradu, da subotom malo peva igranke. Kad je otišla, rekao sam da nema šanse, učinilo mi se da je tada imala 100 kilograma, mada kaže da je tada imala 85 kila. Ona kaže "85", a ja joj kažem "Čini mi se da imaš 185". Foto: Instagram printskrin

- Kad je te večeri krenula pesma Tine Tarner, Brena je Spasi otela mikrofon i zapevala. Ja sam se pobunio, a ona meni: "Šuti bolan". Otpevala je, ostavila mikrofon i rekla Spasi: "Tako se peva". Dobro je ona to otpevala, ali onako jaka kakva je bila, a Spasa... mmm, jao, miriše, štikle, minić, lepa... Međutim, ova petorica ostalih, dogovore se s Brenom da ona dođe na probu, a ja neću, prosto nisam hteo s njom. Oni me ubeđuju, ima ona štofa, treba s njom da se radi, ali ja i dalje ne želim!

Brenin otac nije dozvolio da ona uđe u Sašin bend, ali je pevačica rešila da izgradi svoju karijeru po svaku cenu i pobegla je od kuće. Foto: Reprint Saborr

- A onda se dogodio 6. april. Naš zajednički prijatelj Caka je došao i dovezao Brenu, pobegla je od kuće. Kroz prozor gledamo kako je Brena došla sa sivim koferom, zavezanim kanapom. Gledamo taj veliki kofer, dolazi ona, kažem ja Mići iz hotela da nam je stigla pevačica, jao on srećan, viče: "Bravo majstore", a onda je pogledao, uhvatio me za kragnu i rekao mi: "Rekao sam ti da dovedeš pevačicu, ne trafo-stanicu!". Pitao me da li sam normalan, a uveravao sam ga da će sve biti okej. Dobila je Brena sobu, nas šestorica smo došli kod nje, donela je ona cipele i garderobu, odvezala kanap, a kad sam video stvari, rekao sam joj: "Breno, ovo neće valjati".

Lepa Brena je kada je konačno primljena u bend tražila od Popovića jednu platu unapred, kako bi mogla da se dotera i kupi garederobu koja je atraktivna bila u to vreme.

Foto: Z. Knežević

- Međutim, ona nakon par dana traži od mene platu unapred, ode do grada, sredi frizuru, šminku, kupi novu garderobu. To je bila najveća transformacija koju sam ja ikada video, mi svi popadali. Tako je Fahreta Jahić postala Lepa Brena, a sve ostalo je istorija - ispričao je Saša Popović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

BONUS VIDEO: