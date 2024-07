Podsećamo, Bajić je u svom obraćanju na društvenoj mreži Instagram progovorio o njihovom odnosu i istakao da Lazar "više nije čovek kojeg je poznavao i zapitao se gde je nestao njegov najbolji drug".

Ristovski se nije oglašavao na račun ove izjave Radoša Bajića.

- Nemam komentara na te gluposti. Izvinite, doviđenja - kratko je poručio tada Lazar za Telegraf. Foto: ATA images

Međutim, u razogovoru za Informer Ristovski je otvoreno govorio o odnosu sa autorom kultne serije "Selo gori, a baba se češlja".

- Bez želje da dalje polemišem, zelim ipak da dam kratak komentar na sve češće tekstove kojima Radoš Bajić napada mene, moj rad i moju ličnost i to sve u trećem licu.

Naime, uvek je tako bilo, a i biće, da kada neko o nekome govori i piše, to uvek više govori o onome ko govori i piše, nego o onome o kome se govori. I najčešće je onaj koji govori upravo takav. Govoreći o drugima, govoriš o sebi.

Ovde bih mogao i završiti moj odgovor, ali evo još koje slovo. Naše prijateljstvo treba ostaviti tamo gde mu je i mesto: u dnevniku i ramu prošlosti. Ne treba se na njega pozivati i potezati kao argument danas. Foto: ATA images

Naročito se ne bih bavio time ko je od nas moralniji, humaniji, ili bolji glumac i reditelj. LJudi se cene i poznaju po delima, a ne po priči. Iza mene stoje i brane me moja dela.

Dalje nek se dopisuje ko hoće i sa kim hoće - rekao je Ristovski za Informer.

Podsećamo, sve je počelo kada je Radoš Bajić na svom Instagram profilu prošle nedelje objavio zajedničku footgrafiju sa Ristovskim iz mlađih dana sa porukom koja je mnoge zbunila.

- On iz Ravnog Sela, ja iz moje Medveđe. Hodamo i jedemo šta se našlo. On grize jabuku, ja parče kifle, pa razmenjujemo kao braća. Sve to pre pola veka, na beogradskom asfaltu ispred Skupštine. ... Nas dvojica, čisti, mladi, i visoki kao jablanovi, studenti glume i najbolji drugovi. Noć, dan bez prestanka, uvek i svuda zajedno. Vreme oskudnosti i siromaštva, ali i idilična priča o večnom zavetu, o drugarstvu, časti i poštenju..

Pedeset godina kasnije sve je otišlo u prah i pepeo, u pohlepu i gramzivost, u bahatost i otklon od svake normalnosti... To više nije čovek koga sam poznavao, čijim uspesima sam se radovao, sa kojim sam delio snove i prelepu mladost... Gde je nestao moj najbolji drug koji bi danas da nikome ne da ni zalogaj čak ni meni? Koji bi sve za sebe? Bože Svevišnji, ako nam uzimaš snagu, sačuvaj nam dušu, obraz i čast.. - napisao je Bajić.

Podsećamo Bajić i Ristovski bili su dugogodišnji prijatelji, a Radoš je svom prijatelju napisao specijalnu ulogu u kultnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja" iako ga je prethodno odbio da bude deo glumačke ekipe.



