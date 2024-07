U ovom ostvarenju reditelja Miroslava Lekića snimljenom 1987. godine, Lauš je igrao Bajru, studenta koji živi od raznošenja mleka. Mladić stanuje u šupi jednog dvorišta sa mlađim bratom Grecom, kog tumači glumac Marko Ratić, a ubrzo im se pridružije i skitnica Maleš odnosno Srđan Žika Todorović.

U kultnoj sceni, kada policijski inspektor kog je igrao Aleksandar Berček šamara Bajru zato što se suprotstavio klincima koji su mu prosuli mleko, pljuštali su pravi udarci.

"Jedan od njih je izvadio nož i ja sam se samo branio", govori Barja u tom kadru, na šta mu policajac lupa šamarčine i odgovara: "Lažeš. Biješ decu, posle kažeš da je bilo u samoodbrani. Priznaj čika inspektoru"!

- Aca i ja smo se dogovorili da mi udari pravi šamar. To je jedini način da izgleda realno. Dobro me je lupio! Zujalo mi je u glavi - govorio je svojevremeno glumac i dodao da su ga i druge kolege "tukle":

- Šamarao me je i Bata Živojinović u filmu "Boj na Kosovu", ali sam mu vratio u "Oktobarfestu". Stevo Žigon me šamarao na probi za film "Bolje od bekstva". Pitao sam ga: "Pa što na probi?", a on mi je odgovorio: "I na probi!" Ali, Berček je to uradio najbolje!

Reditelj filma Miroslav Lekić seća se da je Laušević bio crven od šamara.

- Kada smo radili deo u kom Berček isleđuje Lauša, dogovorili su se da mu udara prave šamare! Nisu hteli da foliraju. Posle trećeg dubla morali smo da završimo snimanje, jer ni šminka nije mogla da prikrije crvenilo na Žarkovom licu - priča reditelj.

Podsetimo, velikan srpskog glumišta Žarko Laušević preminuo je 15. novembra 2023. godine u Beogradu.

