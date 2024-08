Ovaj gest razbesneo je Željkove kolege sa muzičke scene u Srbiji:

Povodom godišnjice i Željkovog nastupa, oklasila se Jelena Karleuša, a i Zorica Marković koja nije štedela reči o koleginom nastupu na godišnjicu "Oluje".

- Osetila sam strahote "Oluje" na svojim leđima kroz porodicu svog muža, a sada treba da idem na koncert Željka Bebeka koji peva na proslavi te iste "Oluje?" To me je veoma iznerviralo! Za mene on više ne postoji. Poručila bih Bebeku da razmisli da li uopšte treba da dolazi u Beograd i pravi ovde koncert, jedino ako mu je obraz kao đon - rekla je Zorica, pa dodala:

- A ti što organizuju neka se zapitaju šta rade, pa sve i da mi je rođeni otac organizator! Ovo više nema smisla, svi nas jašu i pi*aju po nama. Rade šta hoće, dokle više? - zaključila je Markovićeva.

Željko je rekao da ne veruje da će pevati, a onda je na svom profilu objavio da je pevao u Ličkom Osiku:

- Pa ja ne znam još uvek. Nisam siguran. Mislim da neću nastupati. Ne znam stvarno. Nisam ni video da su objavili na Fejsbuku. Ja sam još uvek na odmoru.

