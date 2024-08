Čuveni odbojkaš Vanja Grbić godinama je u braku sa svojom suprugom Sarom. NJih dvoje su se zaljubili jedno u drugo pre 21 godine i od tada se ne razdvajaju.

Vanja i Sara imaju prelep brak i svoju ljubav neguju svakog dana. Vanja o svojoj supruzi govori s puno ljubavi i poštovanja, a neizmerno joj je zahvalan za sve što mu je priuštila.

NJih dvoje imaju četvoro dece, tri ćerke i sina, a slavni sportista ne krije da je oduvek sanjao o porodici kakvu je stvorio sa lepom karatistkinjom. Sara je deset godina mlađa od njega, upoznali su se kada je on imao 31, a ona 21 godinu, a ljubav je odmah planula.

- Šta je žena koja zaslužuje olimpijsku zlatnu medalju? Kako biste nazvali nekoga ko u 21. godini zagrli jedan novi život, spreman je da svoje želje i ideje skloni sa strane zato što želi da svojoj porodici pruži sve? Tačka. To je za mene kao čoveka vrh. Drugo su samo priče. Supruga me je prevarila u cvetu mladosti. Ja sam imao samo 31 godinu, a ona iskusna sa 21. Kad sam progovorio s njom dva minuta, znao sam da ću da se oženim njom - ispričao je Vanja Grbić u emisiji "Sceniranje" na "Kurir" televiziji.

Vanja je jedan od retkih mušaraca koji se odvažio da uz svoju suprugu bude tokom svih porođaja. Kako je ispričao, njemu to nije bilo ništa mučno i teško, uživao je i bio joj je najveća podrška.

- Ima ljudi koji tome ne mogu da prisustvuju i razumem to. Ja sam prisustvovao svim porođajima moje žene. Bogu hvala, svi su prošli na isti način. Ja to doživljavam tako da sam sa svojom suprugom u trenutku kada se dešava nešto najlepše što treba da se desi i taj trenutak nas zbliži još više. I njoj je značilo. Porodica je sav moj svet. Ovo je moje bogatstvo. Žene odlučuju koliko će dece imati. Sve što sam postigao je nula u odnosu na porodicu. To je tako. Šta ostane iza čoveka - njegova dela i deca. Ono čime ih naučite i koju poruku nose. To je to. Beskrajno su draga i dobra deca. Moram da budem pravičan kao otac. Oni ipak odrastaju u Beogradu i supruga i ja vodimo računa da ih uputimo. Oni su super, dobri su u školi, aktivni su u kampu koji vodim - rekao je Grbić.

Takođe, čuveni odbojkaš govorio je i odnosu sa bratom, ali i o tome da je kao mlad momak bio veoma stidljiv.

- Nisam prilazio devojkama, jer sam mislio da će da me odbiju - otkrio je on.

Ipak, kada je nju sreo, nije mu trebalo dugo da shvati da je ona žena njegovog života. Kako kaže, tokom razgovora od 2 minuta znao je da je ona ona prava.

(Glossy)

BONUS VIDEO: