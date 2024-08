Privatni život Bogdana Bogdanovića, kapitena košarkaške reprezentacije Srbije, uvek interesuje javnost, ali je popularni Bogi obično tajnovit i trudi se da vrati razgovor na svoj sport.

Posebno je on misteriozan i ćutljiv kada je reč o aktuelnoj partnerki i, uopšte, ljubavnom životu, koji krije kao zmija noge, ali su mediji uprkos tome saznali za nekoliko veza Bogdana Bogdanovića s poznatim devojkama.

Međutim, kada je tema porodica, košarkaš je mnogo pričljiviji, a ne krije ko je jedna od osoba kojima je najviše zahvalan na podršci i ljubavi.

U pitanju je njegova sestra Bojana, koja je zbog brata otišla na drugu stranu Atlantskog okeana i dala sve od sebe da mu pomogne da se prilagodi na život u Americi. Tako je košarkaš bio maksimalno fokusiran na treninge i dalji razvoj svog talenta, dok je njegova sestra bila uz njega, a ona mu je takva podrška bila od malih nogu.

– Uvek smo bili zajedno tokom školovanja. Bila mi je dugo obezbeđenje od svega, branila me je od svih, mnogo je jaka, imam u njoj neviđenog prijatelja – istakao je Bogdanović.

Kako je otkrio, Bojana je došla u Ameriku bez mogućnosti da radi jer još uvek nije imala ni potrebno obrazovanje ni iskustvo.

– Studirala je na Sakramento stejtu, sa mnom je u Americi. Ona se odrekla svog dela života da se posveti meni. Prvu godinu nakon preseljenja tražili smo šta će da radi, ali bez predznanja i diplome nekog njihovog koledža nije mogla da dođe do konkretnog posla ili iskustva – naglasio je zahvalni košarkaš.

Bojana se potom usredsredila na svoje školovanje, a Bogdan ističe da mu je sestra značila i zato što mu je omogućila da upozna neke ljude.

– Tada smo rešili da lagano završi studije. Žrtvovala je godinu dana svog života, posvetila se meni, pomogla mi oko organizacije i života gore, da se prilagodim. Neverovatan je to kulturološki šok, promena sredine razlog je zašto mnogi tamo postanu asocijalni. Samotnjački život je to gore. Bojana je odigrala važnu ulogu spojila me sa nekim ljudima – rekao je u jednom intervjuu naš kapiten.

Kako su mediji ranije pisali, Bogdanova sestra veoma je angažovana u vođenju njegovog kampa i fondacije, a mladi Bogdanovići veoma su posvećeni humanitarnom radu i podršci mališanima koji sanjaju da će jednog dana biti kao Bogdan.

Bojana Bogdanović je nedavno u emisiji „Oko” opisala svog brata kao "detinjastog" i "kao neki Petar Pan". Priznala je da nije propustila nijednu utakmicu slavnog brata, pokazujući koliko je posvećena podršci njegovoj karijeri.

