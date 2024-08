Proslavljeni NBA košarkaš Kevin Durent, koji je sve šokirao raspravljajući se na društvenim mrežama nakon utakmice protiv Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu ima i te kako buran privatni život.

Proslavljeni NBA igrač i član američke reprezentacije Kevin Durent poznat je kao "noćna mora" svih košarkaša budući da svoje poene nemilosrdno zadaje protivnicima.

Košarkaška karijera mu je besprekorna, širom sveta mu se dive i aplaudiraju, dok svoj privatan život krije kao zmija noge. Izgleda da ima i zašto. Kevin Durent u više navrata je dovođen u vezu sa slavnim cicama, naročito glumicama iz filmova za odrasle. On je otkrio da je svojevremeno bio na "dejtu" sa jednom od najpopularnijih, Lanom Rouds, koju je upoznao preko svojih prijatelja, ali i da se navodno sve završilo na tome. Foto: Tanjug/AP

Ipak, kroz neko vreme javnost je uzburkala vest da je glumica dobila dete. Ona je javno rekla da je u pitanju NBA igrač, a spekulisalo se da je u pitanju upravo Kevin Durent. Lana se porodila početkom 2022. godine i na svet je donela sina, a navodno ne želi da ima nikakav kontakt sa njegovim ocem čiji identitet pokušava da sakrije, prenosi Mondo.

Kako nije tajna da su se Lana i Kevin viđali, glaisine o tome da je on otac deteta su postale sve bučnije i dugo nisu prestajale.

Ipak, na kraju se ispostavilo da Durent ipak nije postao tata, a javnost je počela da je dovodi u vezu sa drugim NBA zvezdama.

Podsetimo, Kevin Durent pokazao je nakon polufinalne utakmice protiv Srbije svoju drugu stranu. Mnogima je ovaj NBA as i te kako simpatičan, ali sada smo videli kako izgleda kada nije u elementu.

Naime, on se do ranih jutarnjih časova oglašavao na društvenom mreži "X", a najviše mu je zasmetao komentar o Srbiji na koji je bio spreman do odgovori u u pet ujturu. Foto: Profimedia

"Srbija je upravo najtalentovaniji tim u istoriji planete pribila uz žicu, dok se igralo za medalju. Reprezentacija Sjedinjenih Država bila je favorit i davali su joj u startu 16 poena prednosti. Čitava zemlja bi trebalo da bude ponosna". - napisao je jedan član "X" zajednice.

Where u from?? — Kevin Durant (@KDTrey5) August 9, 2024

Autor poruke je Amerikanac iz Denvera. A, onda je Kevin Durent rešio da mu odgovor i to aludirajući na to da je on Amerikanac.

"Odakle si ti?"

Ovo ništa ne bi bilo neobično da se sam Durent nije se divio Jamajci u trci na 100 metara tokom OI 2012. godine. Usein Bolt je tada pobedio ispred tri velika američka trkača!

Na oduševljenje Kevina koje je javno pokazivao na društvenim mrežama.

(Kurir)

