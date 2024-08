Nikola Jokić se po dolasku iz Amerike uvek zaputi u rodni Sombor u kojem najviše uživa.

Ovog leta najbolji košarkaš planete nastupao je za reprezentaciju Srbije sa kojom je osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Odmah po povratku iz francuske prestonice Nikola je otišao u Sombor gde je uživo na hipodromu pratio konjične trke.

On potiče iz skromne porodice, njegova majka Nikolina radila je kao medicinska sestra, a otac Branislav je poljoprivredni inženjer. FOTO: Printskrin RTS / Novosti

U razgovoru za "Sportal" Nikolin otac je otkrio da je znao da će postati dobar košarkaš.

- Bilo je nešto posebno u njemu. Retko to u današnje vreme pominjem, ali jednostavno sam znao da će biti dobar košarkaš. Ali tada niko nije znao koliki će uspeh postići.

Branislav je potom govorio o Nikolinoj ljubavi prema rodnom gradu. Foto: M. Đurica

- Ono što Nikola voli to su obične stvari. Napravićemo porodične kuće za trojicu sinova, svako ima po auto, uredićemo hipodrom za konje da može tu svoju ljubav da zadovolji. Šta ćeš više? Nije da pre nismo imali i vikendicu i konje i slične stvari, šta sad treba više od ovoga? Treba možda da ode u Beograd na splavove i šta će on tako, da bude neka faca? - upitao je Jokić senior, a potom i dodao:

- NJega to ne interesuje, ima i ovde muziku i omiljenu kafanu gde odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz detinjstva. Ne sedi on sa novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz sveta košarke ili konja, treće nešto baš jako teško.

