Jedna žena, Medlin Vajt, naišla je na osudu kada je na TikToku podelila svoje „kontroverzne“ odluke u vezi sa venčanjem na daljoj destinaciji.

Medlin je odlučila da svoje venčanje organizuje u Evropi, daleko od mesta stanovanja mnogih njenih gostiju, što je izazvalo brojne reakcije. Mnogi su je optužili za sebičnost, jer bi to isključilo one koji ne mogu priuštiti takvo putovanje.

Medlin je odgovorila da je upravo to i bila njena namera – eliminisati one koji bi došli samo da prisustvuju kratkoj ceremoniji i dobiju besplatan obrok. Prema njenim rečima, samo oni kojima je zaista stalo do njih bi bili voljni da potroše novac na tako daleki put. Foto: Shutterstock

Još jedna kontroverzna odluka bila je zabrana govora na venčanju, osim kratke zdravice koju bi održali njen otac i otac njenog verenika. Medlin je želela jednostavnu i sažetu ceremoniju, bez dužih govora, što je takođe izazvalo različite reakcije.

Pored toga, ona je postavila stroga pravila oblačenja za svoje goste, ističući da želi da pomogne ljudima u odabiru prikladne garderobe. Iako su je neki kritikovali zbog toga, Medlin je branila svoju odluku, navodeći da su jasne smernice korisne i pomažu ljudima da izbegnu neodgovarajući izbor.

Ovaj video na TikToku privukao je veliku pažnju, sa preko 2,5 miliona pregleda, a komentari su varirali od podrške do oštrih kritika.

Neki korisnici su istakli da venčanja na daljim destinacijama mogu isključiti ljude sa zdravstvenim problemima, kao što su stariji članovi porodice, dok su drugi izrazili zabrinutost zbog troškova koje bi takva putovanja nametnula gostima.

Ovakve odluke često pokreću pitanja o balansu između ličnih želja i očekivanja gostiju, što je tema koja izaziva različite reakcije među ljudima.

