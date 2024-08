Saša Aleksander, jedna od najpoznatijih Srpkinja na svetu, udata je za Edoarda Pontija, mlađeg sina Sofije Loren i producenta Karla Pontija.

Nastavio je stopama svojih roditelja i bavi se režijom.

Vratimo se Saši. Rođena je 1951. u Los Anđelesu. NJen suprug svet je ugledao iste godine u Ženevi, gde su se 2007. godine i venčali u ruskoj pravoslavnoj crkvi.

Imaju dvoje dece, Lučiju i Leonarda.

Saša govori nekoliko jezika, a iako je u Srbiju dolazila tek povremeno, u detinjstvu, da poseti bake i deke, sasvim dobro govori srpski jezik.

Više puta je u popularnim emisijama na američkoj televiziji izgovarala sočne psovke, čak je Konana O’Brajena učila da izgovori neke reči, što je izazvalo salve smeha.

Sećanja na Šumadiju

Srpski se, zahvaljujući Saši, čuo i u jednoj od epizoda serije „Rizoli i Ajls“.

- Bog je Srpkinje pravio šest dana i dvadeset tri sata, a onda se setio muškaraca, pa je u poslednjem času napravio i njih. Tako je na naše dame reagovao moj suprug kada smo boravili u Crnoj Gori, jer je bio oduševljen njihovim izgledom.

S druge strane, srpski muškarci ne ostaju u tako dobrom pamćenju kao žene - našalila se glumica u emisiji Konana O’Brajena.

Potom se prisetila uspomena koje nosi iz domovine svojih roditelja.

Foto: Printskrin

- To su pre svega sećanja na detinjstvo, na školske raspuste provedene u jednom selu pored Čačka, odakle potiče moj otac. Jednog leta svi meštani su se radoznalo okupili oko mene pitajući se da li sam došla da tražim muža. „Ne, zaboga“, odgovorila sam iznenađeno, „imam tek šesnaest godina!“ Nisu mi uvek bili jasni ni sujeverje i neki tradicionalni izrazi, na primer: „Nemoj da stojiš na vratima, ubiće te promaja“. Mislila sam da je to neki strašni zli duh, a posle sam shvatila da od promaje može samo da me boli glava.

Sašina majka Dobrila je iz Beograda, dok je otac Dragiša rodom iz Čačka. On je radio u Italiji kao krojač, upravo za Sofiju Loren, pa je tako još davnih dana upoznala budućeg supruga. No, ljubav je planula tek kasnije. Sašin prvi muž bio je Luka Pecelj, ali brak nije dugo trajao, samo četiri godine.

Glumom se bavi od sredine devedesetih. Prvu značajniju ulogu ostvarila je u nekad popularnoj seriji „Dosonov svet“, a bila je i u stalnoj postavi ekipe „NCIS Mornarički istražitelji“. Foto: Printskrin

Pojavila se u „Prijateljima“, „Nemogućoj misiji 3“, „Opasnim lažima“...

Sašu često viđamo na fotografijama sa slavnom svekrvom. Sofija obožava svoje sinove i unuke, ali i snaje. Privržena je porodici, kao svaka prava Italijanka.

Saša je bezbroj puta isticala da njih dve imaju sjajan odnos. Veoma su bliske, a jednom je rekla da su ona i Sofija „bliznakinje koje su razdvojili po rođenju“.

BONUS VIDEO:

(blic žena)