Jenda majka podelila je na TikToku snimak svoje ćerke kako gleda u sliku bake i izazvala pravu buru na mrežama. Naime, ova majka veruje da je njena ćerka reinkarnacija svoje bake.

- Uvek sam verovala da je moja ćerka reinkarnacija moje majke, a danas sam odlučila da joj dam njenu fotografiju - rekla je ona u videu.

Na snimku se vidi kako devojčica plače, a nakon što joj majka pokazuje sliku bake, ona se zaustavlja i kao hipnotisana gleda u nju. Izgovorila je jednu rečenicu na koju niko nije ostao ravnodušan.

Čim ju je ugledala, devojčica je prestala da plače. Majka ju je pitala: "Ko je to?", a devojčica je rekla: "To sam ja!".

Devojčica je počela da se dodiruje po licu, a majka je naglasila da nikada to nije radila do sada. Kad je pitala zašto to radi devojčica nije odgovarala.

Komentari su se samo nizali, a mnogi nisu ostali ravnodušni na detetovu reakciju. "Malo sam se uplašio", "Da je starija rekao bih da glumi, ali ovo je ozbiljno", "Jezivo", bili su samo neki od komentara.

Šta je reinkarnacija?

Reinkarnacija ili preporađanje (lat. re-incarnatio – "ponovno utelovljenje") je verovanje o ponovnom vraćanje duše u zemaljsko telo.

Prema ovom učenju, čovek se nakon smrti ponovo rađa, odnosno njegov duh se prenosi u neko novo biće ili osobu. Tako dolazi do kontinuiranog života, odnosno do besmrtnosti duše.

(Kurir)

