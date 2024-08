Boban Zdravković, srpski pevač narodne muzike se za poslednjih preko 40 godina karijere retko pojavljivao u medijima, ali je ovog puta specijalno za medije ispričao priču o pesmi "Prokleta je Amerika", a koju je naš proslavljeni košarkaš Nikola Jokić pevao na proslavi bronzane medalje na Olimpijskim igrama.

- Zaista od srca čestitam momcima medalju, a kada sam čuo da pevaju pesmu koju sam ja snimio daleke 1983. godine, srce mi je bilo puno. Zvali su me nakon klipa na kome Jokić to peva, iz celog sveta prijatelji i kada sam to video, strašno mi je drago što sam i ja deo te proslave. Pogotovu što takav as kao što je Jokić peva to što sam davno, davno snimio - priča Boban Zdravković.

On kaže da je tada, pre 41 godinu, tekst pesme napisao danas pokojni, a tada popularni tekstopisac Moža Milivojević.

- Ja sam bio klinac, ali njegova pesma "Giljam dade" je bila popularna i onda je Boža napisao tekst pod naslovom "Dođi iz tuđine". Tako je i snimljena pesma koja je prešla u drugi vek življenja. Šaban Bajramović se svakako složio da bude potpisan kao autor muzike te pesme. Ovih dana mi se usijao telefon. Stvarno, zvali su me i prijatelji i muzičari i strašno mi je milo zbog toga. Ima tu i nešto od nostalgije. Setim se Šabana, mnogo smo se poštovali, mnogo sam ga voleo. On je bio toliko originala, da sam jedva čekao da se družimo, da se nasmejemo, da nešto novo čujem od njega. Nastupali smo i ovde u Nišu zajedno, ali pamtim da smo dugo zajedno pevali na moru u istom lokalu. Lepa su to bila vremena - objašnjava Zdravković.

Apsolutni pobednici života pic.twitter.com/65NCvbi8pl — Kjerke Gor (@GorKjerke) August 10, 2024



Malo je poznato kako je počeo da peva.

- Mora nekako čovek da bude rođen za to. Živeli smo tada u onim zgradama u niškom naselju Crvena Zvezda. I moji su mi kupili neku harmonikicu. Nisam imao više od deset godina. Nisam se odvajao od nje, mnogo sam se zainteresovao, a paralelno s tim jedan drugar je svirao gitaru, drugi još neki instrument i mi smo napravili kao neki bend. Svirkali smo dok se nisu pojavile prve tadašnje školske priredbe. I odmah se videlo kako publika reaguje na moj glas. Jednostavno, ispostavilo mi se da mi je glas zvonkiji, čistiji nego kod druge dece. I tako je sve to krenulo - seća se Zdravković, poznati interpretator mnogih hitova.

