Glumica Mira Banjac ima 94 godine i ima može se pohvaliti bogatom karijerom koja traje još od 1959. godine.

Scenarista serije „Zakopane tajne“ Žarko Jokanović specijalno za nju je dopisao lik gospođe Olge Aslanove, o kojoj je ranije pričao ovako:

‒ Uloga je omaž njenoj majci Olgi, koja nije doživela da je vidi kao glumicu. Neizmerna je privilegija i izuzetna lepota pisati za ovakvu glumačku legendu i moju predivnu prijateljicu. Foto: ATA images

Iako majka nije dočekala da uživa u ogromnom uspehu i popularnosti svoje jedinice, sin Branislav Jovanović bio je svedok svih glumačkih podviga Mire Banjac. Rodila ga je godinu dana posle sticanja diplome, 1951. godine, ali brak sa njegovim ocem nije potrajao, o čemu je jednom prilikom rekla:

‒ Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo.

- Shvatili smo da nismo jedno za drugo, da se potpuno razlikujemo, da smo drugačiji. Nije bilo ružnih scena, prebacivanja i mučenja. Razdor i odsustvo bliskosti lebdeo je u vazduhu. Zbog neslaganja naravi, različitih ciljeva, izabrali smo najbolje rešenje – razvod. Razišli smo se kad je Brana imao pet godina, tako da razvod nije bio traumatičan za dete. Foto: ATA images

Bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima sve do Andrejove smrti.

‒ Nikada se više nisam udala, a Brana je bio i ostao moj voljeni i obožavani sin, moja najveća ljubav ‒ izjavila je legendarna glumica.

‒ U momentu razvoda Brana je bio suviše mali da bi dobio „drugog oca“, a kasnije, kad je porastao, „drugi otac“ mu više nije ni bio potreban.

"Nije mi nedostajalo poštovanje muškaraca"

Nikada više nije javno predstavila nijednog svog partnera i na tu temu kratko je poručila:

‒ Nije mi nedostajalo poštovanje muškaraca. Mene su moji ljudi voleli.

Branislav Brana Jovanović, u mladosti državni prvak u dizanju tegova, radni vek proveo je kao snimatelj na televiziji, a danas je u penziji.

Brana je i lovac, hobi mu je izrada nameštaja, pa je Miri napravio biblioteku i crvenu kuhinju. Posle razvoda od supruge nastavio je da živi sa majkom u porodičnom stanu u Novom Sadu.

‒ Ne da Bog sve. U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala celu moju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo ‒ iskreno je priznala pre nekoliko godina, prenosi "Hello".