Legat glumice Sonje Savić je u Donjoj Gorevnici, kod Čačka, gde se nalazi njena celokupna umetnička zaostavština, godinama je bio predmet sudskog spora.

Razlog za to je što je deo Sonjine rodbine osporavao testament i tražio deo imovine.

Velika želja Sonjine majke Mikaine je da nakon nakon svoje smrti celokupnu imovinu preda Gradu Čačku, a 2011. godine je potpisala i protokol sa gradskim vlastima. Mikaina Savić nikada nije prebolela gubitak ćerke, a malo pred smrt govorila je o Sonji za emisiju "Eksploziv". Foto: Jutjub printskrin/Bojan Dmitrašinović

- Šta joj kažem? Da nema zaborava, da je želim, molim je da se javi u san da je pomilujem, poljubim, da je zagrlim... Nemam više nikoga. Tu je njeno omiljeno drvo. Nikad nije došla da se nije prekrstila i poljubila tri puta drvo. I stalno je molila: "Nemojte mi seći hrast", pričala je Mikaina, koja je često odlazila na ćerkin grob, a utehu pronalazila u velikim Sonjinim ostvarenjima i nagradama.

- Radovala se majka svemu, nagradama... Sonjino znanje i njene sposobnosti brzo odoše pod zemlju.

Septembra 2008. godine Savićeva je pronađena mrtva, a komšije su tada tvrdile za medije da je bila okružena špricevima. NJena majka tada je prokomentarisala navode da se njena mezimica predozirala.

- To što hoćete da me pitate, ja o tome ništa nisam znala. Mene su novinari prijatno iznenadili sa tim vestima, pod navodnicima... Ona je verovatno pila neke tablete, ali ja nemam pojma - rekla je svojevremeno majka Sonje Savić.

Majka Sonje Savić Mikaina je želela da nakon svoje smrti celokupnu imovinu preda Gradu Čačku, a 2011. godine je potpisala i protokol sa gradskim vlastima. Nakon njene smrti 2018. godine, Čačak je celokupnu imovinu Sonje Savić, zajedno sa umetničkom zaostavštinom, predao galeriji „Nadežda Petrović“ na upravljanje.

Deo kuće u Donjoj Gorevnici je još 2015. godine pretvoren u Sonjin legat, dok je Mikaina još uvek bila živa, prenosi „Kurir“.

Foto: D. Milovanović

- Uradili smo rekonstrukciju njene spomen-sobe, koja je bila otvorena za javnost sve do smrti njene majke. Posete su obavljane uz prethodnu najavu, a mi smo jednu sobu koju je Mikaina odredila pretvorili u izložbeni prostor. Međutim, pre pet godina rođaci su osporili taj testament i ceo slučaj je od tada pred sudom. Osim što spomen-soba nije u funkciji, mi nemamo pravo da uđemo u te prostorije“, izjavio je za pomenut medij Predrag Živković iz UG „Nadežda Petrović“, koji već godinama radi na očuvanju Sonjinog umetničkog opusa.

Kako pišu mediji, sudski spor za poništenje postojećeg testamenta pokrenuo je jedan deo Sonjine rodbine sa očeve strane, koji je tražio, između ostalog, deo livade, pašnjake, parcele pod šumom i voćnjak sa bunarom.

Majka legendarne glumice jugoslovenske kinematografije bila je u dobrim odnosima sa susedima u selu, a zahvaljujući njima, prostor koji je zaključan i sada izgleda sređeno, jer komšije iz poštovanja prema porodici Savić imanje godinama redovno održavaju.

- Stranke koje su u sporu tom prostoru nemaju pristup. Znamo da je tamo potrebno više angažovanja, da grane koje su se nadvile nad tuđa dvorišta prave štetu, ali mi smo tu nemoćni. Tamo je pod ključem ostala celokupna Sonjina zaostavština. Taj sudski spor traje godinama, a sva je prilika da će potrajati - rekao je Živković za "Kurir" i dodao: Foto: N. Fifić

- Iako nemamo pristup objektu i Sonjinoj zaostavštini, to nas ne sprečava da realizujemo programe u njenu čast. Radimo na prezentaciji i ukazivanju na značaj njenog dela, širimo međunarodnu saradnju, zahvaljujući kojoj se danas za Sonju Savić zna širom sveta. Raduje me činjenica da se mladi autori i teoretičari sve više interesuju za njen rad.

Kako je umrla Sonja Savić?

Naime, 23. septembra 2008. godine pronađena je mrtva u stanu u Kursulinoj ulici. Lekari su mogli da konstatuju smrt, a prema zvaničnim podacima nakon obdukcije preminula je usled prevelike doze nedozvoljenih supsatnci.

Najstrašnija informacija koja je došla do medija bila je ta da je Sonja pronađena mrtva u stanu koji, osim prljavog dušeka, nije imao nikakav drugi nameštaj.

Komšije, nekada jedne od najtalentovanijih srpskih glumica, tvrdili su da u njenom stanu nije bilo nameštaja, spavala je na dušeku na podu, a svuda okolo bili su razbacani upotrebljeni špricevi.

Poslednji intervju Sonja je dala samo dva meseca pre smrti, u julu 2008. godine, za crnogorske „Vijesti“.

- Ono čime mogu da se ponesem, ne ponosim, nego ponesem, to je što sam uspela da izbrišem granicu između života i poziva. Da li to svaki put uspešno dočaram i do koje mere mogu da vladam scenom ne znam. Trudim se da moja reč dovoljno dugo putuje da može publici da zadrži pažnju, jer, i posle toliko godina, ja i dalje brinem o tome šta publika misli - rekla je tada.

Ona se tada podsetila reči svoje bake koja joj je uvek govorila da se u ljudskim očima sve može pročitati. U njenim očima tada se videla tuga i samoća.

(Kurir/Espreso)

