Pre dve godine Vujadina i Mirku je pratio jedan skandan na premijeri filma bliske prijateljice. Navodno, fudbaler se sa nevenčanom supruge posvađao zato što nije želeo da izađe na crveni tepih.

Navodno je tada na nju galamio pred svima. Glumica se tada oglasila i rekla šta se dogodilo.

- Nikada se nisam bavila demantima u svom životu. U medijima treba da budem zbog posla. Ne volim da privatne stvari isplivavaju u javnost - rekla je ona tom prilikom, pa objasnila situaciju koja se tada dogodila na premijeri filma.

- Vujadin i ja smo bili na premijeri filma, prijateljski smo došli kod Sandre Mitrović kako bismo pogledali njen film. Vujadin je neko ko voli da je u medijima isključivo zbog sporta, oboje ne volimo privatne stvari da javno pokazujemo. Te večeri, crveni tepih je bio postavljen za moje kolege i umetnike, samim tim sa i ja tu prošetala. On ne voli da prolazi kroz te stvari. Vujadin voli da je jedino na pravoj fudbalskoj travi i na terenu i ja to od početka zabavljanja poštujem. Ovo ništa nije bilo novo, da on ne voli da se slika i daje intervjue. Ništa tu meni nije bilo strašno - poručila je tada Mirka za "Blic".

Podsećanja radi, protokol je da pre početka filma glumci i ostale poznate ličnosti prošetaju crvenim tepihom i da ispoziraju.To se nikako nije dopalo fudbaleru Crvene zvezde i Mirkinom mužu, pa je sve vreme bio namršten i ljut. Nije želeo da ga fotgrafi snimaju i fotografišu.

Mirka je zamolila Vujadina da ispoziraju zajedno na crvenom ttepihu, a njemu se to nije nimalo dopalo:

- Beži, bre. Idi sama. Ne zanima me to - vikao je Vujadin na ženu pred svima i sve vreme odmahivao rukama.

Glumica ga je odvela iza stuba da ga urazumi, ali on je ostao neumoljiv.

BONUS VIDEO: