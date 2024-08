U središtu ove filmske priče je Mara, uspešna poslovna žena čiji život iz korena menja iznenadna smrt sina jedinca. Kroz odnos sa mlađim muškarcem, ona pokušava da se suoči sa gubitkom i pronađe način da nastavi dalje.

Foto: ATA images

Film obiluje intimnim scenama između dvoje glavnih glumaca, a nakon sinoćne premijere filma na Filmskom festivalu u Sarajevu mnogima je za oko zapalo to što je razlika u godinama između Mirjane i Vučića čak 32 godine.

Vučić je na konferenciji nakon projekcije ispričao da se odlično snašao na setu i da svoj posao doživljava veoma profesionalno. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Mislim da nisam imao problema sa snimanjem intimnih scena, nekako to smatram delom svog posla, nemam strah kada treba da dođe do tih stvari. Profesionalni odnos koji sam imao sa Mirjanom, ne samo u ovom projektu, dosta mi je olakšao stvar. Neke stvari su nastale na samom setu, neke stvari smo dogovarali u hodu. Veliko iskustvo mi je bilo što sam bio deo ovog projekta i svakom mladom biću bih poželeo da radi sa Mirom, jer mislim da je to jako važno. Meni je saradnja sa njom uvek godila i uvek će mi goditi - ispričao je Perović.

- Za žene mojih godina važi da ne bi trebalo otvoreno da pričaju o svojim strastima i željama. Kada žena u ovom životnom dobu pokuša da se oslobodi tradicionalne uloge, mediji i javnost je nazivaju pogrdnim imenima. Zbog toga sam želela da snimim ovaj film i ispričam ovu priču - ističe glumica i dodaje: Foto: ATA Images

- Htela sam da ohrabrim druge žene i sve ljude koji osećaju da su zarobljeni u određenim ulogama protiv kojih njihov unutrašnji duh pokušava da se pobuni. Ideja filma "Majka Mara" je da otvori skrivene prostore u ženskom biću, koji šokiraju iskrenošću. Da govorim o potisnutoj strasti prema životu, o Erosu koji daje energiju, a koji je vekovima ograničavan i kontrolisan društvenim pravilima. Želela sam da napravim film o hrabrosti i prihvatanju. Očekujem burnu reakciju i radujem joj se.

