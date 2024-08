Na jesen na Pinku startuje poslednja sezone serije "Zakopane tajne", koju su pokrenuli scenarista Žarko Jokanović i njegova supruga Milica Milša po napuštanju telenovele "Igra sudbine". Buran period je iza njih, a posle svega Milša kaže da jedva čeka penziju da se odmori.

Foto: ATA images

- Čovek je slobodan tek kada ode u penziju, tek tada može da radi šta želi i šta hoće - kaže glumica u razgovoru za Informer, pa dodaje:

- Shvatila sam da radim neprestano od svoje 16. godine. Ove godine je punih 40 godina kako radim. Nikada mi se nije desilo da ne radim po šest meseci ili godinu dana. Treba mi da se odmorim. U snimanje "Igre sudbine" sam ušla bez dana odmora sa prethodno pet premijera koje sam odigrala u pozorištu. Uporedo s tim snimala sam "Junake našeg doba", seriju "Tunel", zatim "Zakopane tajne" i osećam se kao da sam izašla iz rudnika. Foto: Katarina Mihajlović

Na pitanje da li je tačno da je iz "Igre sudbine" izašla puna gorčine, glumica odgovara:

- Nismo hteli da pristanemo na neke ucene, a izdaja prijatelja je nešto što čovek nikad ne očekuje, ali bolje i tada nego kasnije. Bolje da ranije shvatite s kim imate posla, nego mnogo kasnije - naglasila je Milša i otkrila da radi na novoj seriji.

Glumica je otkrila da je sebe videla u različitim profesijama, pa je tako upisala čak tri fakulteta.

- Posle završene srednje škole upisala sam tri fakulteta, od kojih sam završila jedan, a to je Fakultet dramskih umetnosti. Druga dva fakulteta koja sam upisala bili su još i Francuski jezik i književnost i Fizička hemija. Tada sam se bavila manekenstvom i svi su me nagovarali da treba da se bavim glumom, a ja uopšte nisam bila zagrižena za to. Kada sam upisala sva tri fakulteta, pitala sam majku šta da radim jer ne mogu sve odjednom. Rekla mi je da ću ostati onde gde osećam da mi je lepo, i tako je i bilo. Gluma je prevagnula - rekla je Milša za pomenuti list.

Republika