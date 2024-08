Slovenački muzičar Vlado Kreslin, koji decenijama poznaje Boru Đorđevića, prisetio se upoznavanja sa frontmenom Riblje čorbe.

- Mi se poznajemo od kraja 80-ih godina. Imali su tad koncert u Dvorani Tivoli u LJubljani i on je poslao nekog po mene. Hteo je da me upozna jer je bio nabavio moj LP i kasetu. Oduševio se mojom muzikom koju sam do tad snimio, rekao mi je da mu je sve to super. Zauvek će mi u sećanju ostati sedenje u jednoj krasnoj krčmi celo jedno popodne. On je pio rakijicu, a ja polako špricere. Odatle je otišao na koncert - rekao je Kreslin i dodao:

- Uvek kad smo se viđali super smo se provodili. Znam da je jako bolestan sad, ali od informacija samo znam ono što sam čuo iz medija. Čorba je oduvek bio popularan u Sloveniji. U vreme onih ratova ljudi ovde su mu zamerili neke njegove izjave. Ipak, i pored toga on je došao da živi u LJubljani, postao je naš zet - dodao je muzičar.

(Mondo)

