- Najvažnije u životu!?

I dok se svet okreće u zabludi da napreduje i da novi vek nosi nova otkrića, sama suština ostaje ista do kraja svih vekova. Jer ovaj svet nosi materiju kao ikonu suštine sreće koju treba zaslužiti i dosegnuti, dok se u vremenu čovek rađa sa svim što mu je za sreću potrebno ničim nezasluženo!

Život i ljubav! Život i jeste ljubav ali je i ljubav život! I ovako će ljudi nabrajati šta nisu dobili od drugih ili pak neki tamo, ali ljubav nije šta dobiješ već šta daš! Foto: Jutjub printskrin/Otac Predrag Popović

Porodica je dobar način da se započne vođenje ljubavi života.

Krećeš od onih pre tebe, koliko god da ih je, pa usput srećeš nove ljude i nova poznanstva. Mnogi otpadnu, ali uz trud, obostrani, neki i ostanu. Sa njima se živi i kroz život igra tango.

LJubav će biti testirana tako što će nas izdaje, napadi i nepravde pokušati uvući u svet besa, mržnje, izgovora i predaje. LJubav ne sme da umre pa čak iako nekad malaksa od napora. Ona mora da pobedi. Ona se širi kroz one koje ste naučili kako se voli, kad počnu da primenjuju lekcije, pa i oni zavole.

Tako zavolimo ono i one koje zavole oni koje mi volimo!

Aaah, da... Foto: Jutjub printskrin/Dok anđeli spavaju

Rađanje u našem vremenu mnogih srdaca je kao rađanje sunca svakog jutra. Sa svakim jutrom probudi se mnogo ljubavi na ovom svetu, samo za nas!

Da, da. Svaki zalazak je izlazak u najavi! Treba samo pregrmeti noć.

Sve do konačnog svanuća svih ljubavi svih jutara onog sveta u večnosti.

Ovo što pričam je porodica kao ikona one večne porodice!

Ako nemate tu ikonu, nabavite je, stvorite je! Neće biti lako. Potrudite se...

Ostavite izgovore i čekanja onoga što se možda i ne dogodi ili onoga što je prošlost i danas dajte svoju ljubav ne tražeći niti žaleći ništa što imate ili možete imati. FOTO: Printskrin Jutjub Otac Predrag Popović

Tek tad ćemo razumeti Gospoda i biti sposobni da čujemo pouke NJegove.

Porodica kojoj je glava Hristos = Crkva

Volim te = molitva

Opraštam ti = podvig

Oprosti mi = smernost

Ti = smirenje

Mi = revnost

Oni = bdenije

Zagrljaj = vera

Susret = nada

Žrtva = mudrost

Sreća = zajednica

Sve ovo i mnogo više ne ovisi o svetu, situaciji, prošlosti niti bilo čemu i bilo kome osim do nas lično. Do tebe! Do mene!

Aj sad... Stvori porodicu! - napisao je otac Predrag Popović.

